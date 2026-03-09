إغلاق القائمة
    فريق دي تايغريس يصل إلى ليون للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026

    وصل فريق "دي تايغريس" النيجيري إلى مدينة فيلوربان في ليون للمشاركة في بطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026.

    ستقام المسابقة من الأربعاء 11 مارس إلى الثلاثاء 17 مارس.

    اختارت المدربة الرئيسية رينا واكاما 12 لاعبة للمشاركة في البطولة.

    استقر اللاعبون بالفعل في ليون استعداداً للمنافسة.

    سيواجه أبطال أفريقيا منتخبات فرنسا وألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية والفلبين خلال البطولة.

    من المتوقع أن تلعب بروميس أموكامارا، وإيزين كالو، وإيمي أوكونكو، وسارة أوغوك أدوارًا رئيسية لفريق دي تايغريس في البطولة.

    ستفتتح دي تايغريس حملتها ضد كولومبيا في 11 مارس.


    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

