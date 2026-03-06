إغلاق القائمة
    منتخبات نيجيريا الوطنية

    مدرب فريق دي تايغريس يكشف عن تشكيلة الفريق لبطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة

    أديبوي أموسوBy محدث:لا توجد تعليقاتلا تقرأ أبدًا

    أعلنت رينا واكاما، المدربة الرئيسية لفريق دي تايغريس، عن قائمتها النهائية لبطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

    ضم فريق واكاما 12 لاعباً إلى القائمة النهائية، تم اختيارهم من قائمة أولية مؤقتة تضم 17 لاعباً صدرت الشهر الماضي.

    Ezinne Kalu، Promise Amukamara، Amy Okonkwo، Elizabeth Balogun، Blessing Ejiofor، Nicole Enabosi، وIfunnaya Okoro جميعهم انضموا إلى الفريق.

    اقرأ أيضا:أجيبادي يعرب عن أسفه لتأجيل بطولة كأس العالم للوافكون 2026

    كما تم تسميتها في الفريق؛ بالاس كوناي-أكباناه، وفيكتوريا ماكولاي، وسارة أوغوك، ومورجاناتو موسى، وريتا إيغبوكوي.

    ستواجه دي تايغريس منتخبات فرنسا والفلبين وكولومبيا وألمانيا وكوريا الجنوبية في هذه البطولة.

    سيفتتح أبطال أفريقيا مشوارهم بمواجهة كولومبيا في 11 مارس.

    ستقام البطولة في مدينة فيلوربان الفرنسية في الفترة من 11 إلى 17 مارس.


    سهم.
    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

    مقالات ذات صلة المنشورات

    اترك رد

    يستخدم هذا الموقع نظام Akismet لتقليل الرسائل الضارة. تعرف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.