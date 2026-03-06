مدرب فريق دي تايغريس يكشف عن تشكيلة الفريق لبطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة

أعلنت رينا واكاما، المدربة الرئيسية لفريق دي تايغريس، عن قائمتها النهائية لبطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

ضم فريق واكاما 12 لاعباً إلى القائمة النهائية، تم اختيارهم من قائمة أولية مؤقتة تضم 17 لاعباً صدرت الشهر الماضي.

Ezinne Kalu، Promise Amukamara، Amy Okonkwo، Elizabeth Balogun، Blessing Ejiofor، Nicole Enabosi، وIfunnaya Okoro جميعهم انضموا إلى الفريق.

كما تم تسميتها في الفريق؛ بالاس كوناي-أكباناه، وفيكتوريا ماكولاي، وسارة أوغوك، ومورجاناتو موسى، وريتا إيغبوكوي.

ستواجه دي تايغريس منتخبات فرنسا والفلبين وكولومبيا وألمانيا وكوريا الجنوبية في هذه البطولة.

سيفتتح أبطال أفريقيا مشوارهم بمواجهة كولومبيا في 11 مارس.

ستقام البطولة في مدينة فيلوربان الفرنسية في الفترة من 11 إلى 17 مارس.



