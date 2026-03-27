تشكيلة فريق دي تايغريس تخوض اختباراً ضد فريق إنديانا فيفر قبل كأس العالم لكرة السلة

ستواجه لاعبات منتخب نيجيريا "دي تايغريس" فريق "إنديانا فيفر" التابع لدوري كرة السلة النسائي الأمريكي للمحترفين في مباراة استعراضية دولية يوم السبت الموافق 2 مايو 2026.

ستكون هذه المباراة بمثابة جزء من استعدادات الفريق لكأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026.

ووفقاً للاتحاد النيجيري لكرة السلة، فإن هذه المواجهة رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز قدرة الفريق على المنافسة على الساحة الدولية مع توفير فرصة للاعبين للتدرب ضد فرق من أعلى المستويات.

وصف رئيس لجنة الرعاية والتسويق في الاتحاد النيجيري لكرة السلة، أوجو أوديزوي، المباراة بأنها خطوة مهمة في مسيرة كرة السلة النيجيرية.

وأشار إلى أن المواجهة تتجاوز مجرد المنافسة، فهي تمثل جهداً استراتيجياً لرفع مكانة نيجيريا في كرة السلة النسائية العالمية.

"هذه ليست مجرد مباراة، إنها بمثابة إعلان نوايا. لقد بنى فريق دي تايغريس إرثًا من التميز على مدار السنوات السبع الماضية، ومواجهات كهذه ضد أفضل فرق دوري كرة السلة النسائي الأمريكي (WNBA) تواصل ترسيخ مكانة نيجيريا كقوة عالمية حقيقية"، هكذا صرحت أوديزوي.

ومن المقرر أيضاً أن يواجه فريق دي تايغريس فريق لوس أنجلوس سباركس في مباراة استعراضية أخرى في فييخاس أرينا يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026.



