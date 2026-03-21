فريق دي تايغريس يحافظ على المركز الثامن في أحدث تصنيف عالمي لكرة السلة (FIBA)

حافظ فريق دي تايغريس النيجيري على المركز الثامن في أحدث تصنيف عالمي للاعبات كرة السلة للسيدات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) في 20 مارس 2025.

فريق دي تايغريس، حامل لقب البطولة الأفريقية، هو الفريق الوحيد من القارة ضمن أفضل 10 فرق إلى جانب فرق أخرى قوية في كرة السلة النسائية.

تم نشر التصنيف الجديد بعد أيام قليلة من اختتام التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026.

بعد افتتاح حملتهم التأهيلية في ليون بفوز ساحق بنتيجة 70-37 على كولومبيا، خسر فريق دي تايغريس أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 77-60 قبل أن يعودوا بقوة بفوز مثير للإعجاب بنتيجة 101-84 على الفلبين.

على الرغم من عودتهم القوية في الشوط الثاني ضد فرنسا المضيفة، خسر فريق دي تايغريس بنتيجة 93-86 قبل أن يختتموا الحملة بهزيمة أخرى، وهذه المرة خسروا بنتيجة 81-73 أمام ألمانيا.

في صدارة التصنيف، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مركزها الأول، بينما تقدمت فرنسا إلى المركز الثاني متقدمة على أستراليا، في حين أكملت الصين وبلجيكا المراكز الخمسة الأولى.

تحتل مالي المركز الثامن عشر عالمياً، مما يجعلها الفريق الأفريقي الوحيد الآخر ضمن أفضل 20 فريقاً. وتحتل السنغال المركز الثاني والعشرين، بينما تحتل موزمبيق والكاميرون المركزين الرابع والثلاثين والسابع والثلاثين على التوالي.

يُعدّ منتخب جنوب السودان من أبرز المنتخبات الصاعدة، حيث يُمكنه لأول مرة أن يُصنّف ضمن أفضل 50 منتخباً. ورغم عدم تمكّنه من تحقيق فوزه الأول في البطولة التأهيلية في ووهان، إلا أن مشاركته الأولى في البطولة ساهمت في قفزته 13 مركزاً ليحتل المركز 42.

سيتم استخدام تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) العالمي للمساعدة في تحديد التصنيفات لقرعة كأس العالم 2026 التي ستجرى في 21 أبريل.

بقلم جيمس أغبيريبي



