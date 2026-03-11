فريق دي تايغريس يتفوق على كولومبيا في افتتاح تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2026

بدأ فريق دي تايغريس النيجيري حملته في بطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026 بفوز ساحق بنتيجة 70-37 على كولومبيا.

حقق أبطال أفريقيا تقدماً بنتيجة 18-12 في الربع الأول.

تفوقت كولومبيا في الربع الثاني بنتيجة 17-16، مع احتفاظ فريق دي تايغريس بالتقدم.

سيطر فريق رينا واكاما على المباراة عند استئناف الربع الثالث، متفوقاً على فريق أمريكا الجنوبية بنتيجة 19-15.

وسع فريق دي تايغريس تقدمه في الربع الأخير ليحقق فوزاً مقنعاً بنتيجة 70-37.

سجلت فيكتوريا ماكولي أعلى رصيد من النقاط لنيجيريا برصيد 13 نقطة وست متابعات، بينما حققت نيكول إينابوسي ثنائية مزدوجة بتسجيلها 10 نقاط و11 متابعة. كما أضافت إيفونايا أوكورو 10 نقاط لتختتم أداءً جماعيًا قويًا لأبطال أفريقيا.

سيواجه منتخب غرب أفريقيا منتخب كوريا في مباراته يوم الخميس.



