دوري أبطال أوروبا: كريستال بالاس يخسر أمام فيورنتينا، ويحجز مقعداً في نصف النهائي

تأهل كريستال بالاس إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي رغم خسارته 2-1 أمام فيورنتينا يوم الخميس.



بعد فوزهم في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0، سيطر الضيوف على مجريات اللعب مباشرة أمام مضيفيهم، حيث سجل إسماعيلا سار هدفه السابع في حملة النسور الأوروبية والهدف السابع عشر هذا الموسم ليفتتح التسجيل في الشوط الأول قبل أن يقلص ألبرت جودموندسون الفارق لصالح فيورنتينا إلى ثلاثة أهداف من ركلة جزاء.

منح شير ندور التقدم لأصحاب الأرض في تلك الليلة بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن كريستال بالاس صمد حتى نهاية الشوط الثاني ليقترب خطوة أخرى من نهائي لايبزيغ.



سيواجهون في المباراة القادمة فريق شاختار دونيتسك في مجموع مباراتين للتأهل إلى النهائي بعد فوز الفريق الأوكراني على فريق إيه زد بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين بعد التعادل 2-2 في هولندا.



إلا أن التقدم جاء بثمن باهظ، حيث خسر كريستال بالاس كلاً من آدم وارتون وماكسينس لاكروا في الشوط الأول بسبب الإصابات، والتي يأمل المدرب أوليفر جلاسنر ألا تكون خطيرة.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet الولايات المتحدة ليتشي 3.58 1xbet X تعادل 3.5 1xbet ACF فيورنتينا 2.221 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء كلا الفريقين يسجلان نعم في 6 من آخر 10 مباريات خاضها نادي فيورنتينا خارج أرضه، سجل كلا الفريقين. أكثر من 1.5 هدف لفريق فيورنتينا سجل نادي فيورنتينا أكثر من 1.5 هدف في 6 من آخر 10 مباريات خارج أرضه. أكثر من 3.5 هدف انتهت 3 من آخر 4 مباريات استضافها ليتشي ضد فيورنتينا بأكثر من 3.5 هدف.



