دوري أبطال أوروبا: غياب أوتشي في إقصاء كريستال بالاس لأيك لارنكا

غاب لاعب خط وسط منتخب نيجيريا، كريستانتوس أوتشي، عن المباراة التي أقصى فيها كريستال بالاس فريق أيك لارنكا في مباراة الإياب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي.



شارك اللاعب النيجيري الدولي في أربع مباريات وسجل هدفين مع كريستال بالاس في البطولة.



سجل سار هدفاً في الدقيقة 15، لكن الفريق القبرصي رد بهدف عن طريق رأسية إنريك سابوريت.

اقرأ أيضا:دوري أبطال أوروبا: مدرب غلطة سراي يُقدّم تحديثًا حول إصابة أوسيمين



طُرد سابوريت قبل 17 دقيقة من نهاية المباراة، لكن لاعبي أيك العشرة صمدوا ليجروا المباراة إلى الوقت الإضافي، لكنهم لم يتمكنوا من الصمود، حيث كانت الكلمة الأخيرة في النهاية لسار.



لعب أصحاب الأرض الدقائق الأخيرة بتسعة لاعبين بعد طرد بيتروس إيوانو بسبب تدخل خطير على البديل جان فيليب ماتيتا في الشوط الثاني، والذي شارك إلى جانب يورغن ستراند لارسن، صاحب الرقم القياسي في التعاقدات مع النادي في يناير، لأول مرة.



سيواجه كريستال بالاس فريق فيورنتينا في الدور ربع النهائي من البطولة.

