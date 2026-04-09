دوري أبطال أوروبا: غياب أوتشي في مباراة كريستال بالاس وفيورنتينا

غاب لاعب خط وسط فريق النسور الخضراء كريستانتوس أوتشي عن المباراة التي سحق فيها كريستال بالاس فريق فيورنتينا بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب من ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.



شارك اللاعب النيجيري الدولي في أربع مباريات مع كريستال بالاس في دوري المؤتمر وسجل هدفين.

قاد المهاجم الفرنسي، الذي شارك أساسياً لأول مرة منذ يناير، خط هجوم النسور في ملعب سيلهرست بارك بدلاً من يورغن ستراند لارسن الموقوف.



افتتح التسجيل بركلة جزاء في الدقيقة 24، وتقدم كريستال بالاس بهدفين عندما استغل تيريك ميتشل ارتداد الكرة من تسديدة ماتيتا بعد سبع دقائق.



ضمن إسماعيلا سار لفريق كريستال بالاس السفر إلى توسكانا بتقدم مريح عندما سجل هدفهم الثالث برأسية في الوقت بدل الضائع.

