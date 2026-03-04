أشاد إدواردز بأروكوداري بعد فوز وولفرهامبتون على ليفربول

أشاد روب إدواردز، مدرب فريق وولفرهامبتون واندررز، بتولو أروكوداري لأدائه الرائع في فوز النادي على ليفربول.

نهض أروكوداري من مقاعد البدلاء ليقود فريق أولد غولد إلى فوز 2-1 على حامل اللقب في ملعب مولينو مساء الثلاثاء.

قدّم اللاعب الدولي النيجيري التمريرة الحاسمة لهدف رودريغو غوميز الافتتاحي في الدقيقة 78.

كما تسبب اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في مشاكل لدفاع ليفربول بفضل حضوره البدني ومهارته في التعامل مع الكرة.

أشاد إدواردز بأروكوداريز واللاعبين البدلاء الآخرين لدورهم في الفوز.

"بعد ذلك، كان الأمر يتعلق بالفوز فقط، لكن تأثير اللاعبين البدلاء كان رائعًا، وكان أداء اللاعبين الذين بدأوا المباراة جيدًا للغاية أيضًا"، هكذا نقلت عنه صحيفة "ذا تايمز". الموقع الرسمي للنادي.

ساهم أروكوداري بهدفين وتمريرة حاسمة واحدة في 26 مباراة خاضها مع وولفرهامبتون هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو



