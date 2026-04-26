مدير المنتخب المصري يقدم تحديثاً حول إصابة صلاح

كشف إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، أن نجم ليفربول محمد صلاح قد تعرض لتمزق في أوتار الركبة، ومن المتوقع أن يبعده ذلك عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع تقريباً.



تجدر الإشارة إلى أن صلاح تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال فوز ليفربول على كريستال بالاس يوم السبت.

اقرأ أيضا:قوي، صامد - كول يشيد بأداء أدارابيويو في فوز تشيلسي على ليدز في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي



يواجه صلاح، البالغ من العمر 33 عاماً، موسماً صعباً في أنفيلد، حيث سجل 7 أهداف في الدوري هذا الموسم، مع رحيله المعلن عنه سابقاً عن النادي والمقرر في الصيف.



تحدث مع رويترز صرح حسن بأن نجم ليفربول سيغيب لمدة أربعة أسابيع.



"لقد عانى من تمزق في أوتار الركبة وسيحتاج إلى أربعة أسابيع من العلاج."

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet مانشستر يونايتد 2.469 1xbet X تعادل 3.88 1xbet ليفربول 2.835 1xbet



