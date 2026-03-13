يعود إيجوك إلى تدريبات إشبيلية استعدادًا لمواجهة برشلونة

أفادت التقارير أن تشيديرا إيجوكي قد عاد إلى التدريبات في إشبيلية استعداداً لمباراة نهاية هذا الأسبوع ضد برشلونة. Completesports.com.

كان من المشكوك فيه في البداية مشاركة إيجوك في المباراة بعد غيابه عن التدريبات يوم الأربعاء.

لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً تدرب مع زملائه في الفريق يوم الخميس في إطار تكثيف الاستعدادات لمواجهة متصدري الدوري.

سيخوض فريق إشبيلية مباراة خارج أرضه أمام برشلونة على ملعب سبوتيفاي نو كامب يوم الأحد.

قدّم إيجوكي تمريرة حاسمة في فوز إشبيلية 4-1 على البلوغورانا في وقت سابق من الموسم.

سجل هدفاً واحداً وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 22 مباراة بالدوري مع فريق روخيبلانكوس في الموسم الحالي.

يحتل فريق ماتياس ألميدا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة من 27 مباراة.

سيسعى برشلونة إلى توسيع صدارته في جدول الترتيب بتحقيق فوز آخر.



