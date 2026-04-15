إيكيتيكي سيغيب عن كأس العالم 2026 بعد تعرضه لإصابة في وتر أخيل

أفادت بي بي سي سبورت أن هوغو إيكيتيكي من المتوقع أن يغيب عن كأس العالم بعد تعرضه لإصابة محتملة في وتر أخيل خلال هزيمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

غادر المهاجم الفرنسي ملعب أنفيلد على نقالة، ويخشى ليفربول من أنه سيواجه غياباً طويلاً، وأنه قد يغيب عن بداية الموسم المقبل.

يوم الأربعاء، خضع الشاب البالغ من العمر 23 عاماً لفحوصات من المتوقع أن تؤكد مدى الضرر.

انضم إيكيتيكي إلى ليفربول قادماً من آينتراخت فرانكفورت في يوليو الماضي، وكان أحد أبرز لاعبي الفريق هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفاً وقدم ست تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

وفي حديثه بعد المباراة عن إكيتيكي، قال المدرب آرني سلوت: "أعتقد أننا جميعًا رأينا أن الأمور لم تكن على ما يرام. دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث. لكن من الواضح للجميع أنها لم تكن على ما يرام."

"في الشوط الثاني، ذهب إلى منزله، لذلك لم أره بعد. خسارة مباراة أمر صعب للغاية، خاصة بالطريقة التي خسرنا بها، ولكن مرة أخرى - كما يبدو - فإن خسارة لاعب أمر تكرر معنا مرات عديدة هذا الموسم."

"الأمر صعب للغاية بالنسبة له بشكل خاص لأنه لا أحد يريد أن يتعرض للإصابة، وخاصة في هذا الوقت من الموسم."

في يناير، أصبح إيكيتيكي ثاني لاعب فقط بعد كيني دالغليش يسجل في خمس مسابقات مختلفة خلال موسمه الأول مع ليفربول.

شارك لأول مرة مع منتخب فرنسا في سبتمبر وكان من المقرر أن يكون جزءًا من تشكيلة ديدييه ديشامب لكأس العالم هذا الصيف.

عانى ليفربول من عدد من النكسات هذا الموسم، حيث غاب كل من جيوفاني ليوني وكونور برادلي عن بقية الموسم بسبب الإصابات.

ولا يزال أليسون بيكر وواتارو إندو غائبين عن الملاعب، بينما عاد ألكسندر إيساك في وقت سابق من هذا الشهر من إصابة في الكاحل تعرض لها في ديسمبر.



