Elegbeeye يشيد بظهور Nwaiwu لأول مرة في Super Eagles

أشاد رئيس الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، غبينغا إيليغبيلي، بظهور تشيبويكي نوايو لأول مرة مع منتخب النسور الخضراء. Completesports.com التقارير.

دخل نجم طرابزون سبور بديلاً لإيغوه أوغبوه في الشوط الثاني من فوز نيجيريا الودي على إيران بنتيجة 2-1 يوم الجمعة.

كان نوايو مسجلاً في صفوف فريقي هارتلاند وإنييمبا، بطلَي الدوري النيجيري الممتاز سابقاً، قبل انتقاله إلى الخارج.

كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عضوًا في فريق إنييمبا الذي فاز بلقب الدوري النيجيري الممتاز للمرة التاسعة في موسم 2022/23، وهو رقم قياسي.

غادر المدافع متعدد الاستخدامات فريق آبا العملاق لينضم إلى فريق وولفسبيرغر النمساوي في الموسم التالي.

فاز نوايو بكأس النمسا مع وولفسبيرغر قبل انضمامه إلى طرابزون سبور في يناير.

وقال إليجبيلي إن الصعود السريع للاعب يمثل "مصدر فخر كبير" للدوري النيجيري الممتاز.

"هذا إنجاز كبير يستحق التباهي بالنسبة للدوري النيجيري الممتاز. سيحفز هذا لاعبي الدوري لدينا على تحسين أدائهم ليتم استقطابهم من قبل الأندية الأجنبية ومدربي منتخبنا الوطني"، صرح إليجبيلي لوسائل الإعلام التابعة للدوري النيجيري الممتاز.

بقلم أديبوي أموسو



