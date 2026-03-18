إنزو فرنانديز يلمح إلى رحيله عن تشيلسي

ألمح إنزو فرنانديز إلى أنه قد يسعى للانتقال من تشيلسي هذا الصيف.

كان نائب قائد فريق البلوز يتحدث بعد هزيمة تشيلسي الساحقة 3-0 أمام باريس سان جيرمان في ستامفورد بريدج ليلة الثلاثاء، والتي حسمت هزيمة مذلة 8-2 على يد أبطال أوروبا.

سجل كل من كفيشا كفاراتسخيليا وبرادلي باركولا أهدافًا مبكرة ليقضيا على أي أمل في عودة دراماتيكية، قبل أن يضيف البديل سيني مايولو الهدف الثالث في الشوط الثاني.

انضم فرنانديز إلى تشيلسي مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني كأحد أولى الصفقات الكبرى للفريق. وقد كان من أبرز لاعبي الفريق في موسم مخيب للآمال حتى الآن، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 6 أهداف في 45 مباراة، لكن لاعب خط الوسط رفض تجديد عقده مع النادي.

رداً على سؤال حول وجهته في الموسم المقبل، قال فرنانديز لشبكة ESPN الأرجنتينية (عبر صحيفة الإندبندنت): "لا أعرف. ما زال هناك ثمانية أشواط متبقية [من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز] وكأس الاتحاد الإنجليزي. هناك كأس العالم، وبعد ذلك سنرى".

سيمثل رحيل فرنانديز ضربة قوية للمدرب ليام روزينيور. فقد طور لاعب الوسط موهبة التمركز داخل منطقة الجزاء لتسجيل أهداف حاسمة، وخبرته كفائز بكأس العالم لا تقدر بثمن ضمن تشكيلة الفريق الأصغر سناً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يكن روزينيور على علم بتصريحات فرنانديز عندما طُرحت عليه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

"لم أرَ ذلك. من الصعب عليّ التحدث عن التكهنات بعد المباراة. أحتاج إلى التركيز الآن على الأمور الأكثر أهمية، وهي التأكد من تحقيق النتيجة الصحيحة ضد إيفرتون (في نهاية هذا الأسبوع)."



