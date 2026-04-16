إنزو سيكون متاحًا لمباراة مانشستر يونايتد – روزينيور

أكد ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، أن إنزو فرنانديز سيكون متاحاً لمواجهة مانشستر يونايتد في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.



تم استبعاد اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 25 عامًا، الفائز بكأس العالم، من تشكيلة الفريق في مباراة الفوز 7-0 على فريق بورت فايل من دوري الدرجة الأولى في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وفي مباراة الهزيمة 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني على ملعب ستامفورد بريدج.



التحدث مع موقع الناديصرح روزينيور بأن اللاعب الأرجنتيني الدولي قد استأنف التدريب مع الفريق وسيكون مرشحاً للاختيار ضد الشياطين الحمر.

"لقد كان إنزو مع المجموعة وكان يتدرب بشكل جيد للغاية."



"إذن، الأمور تسير كالمعتاد فيما يتعلق باختيار اللاعبين للمباراة."



"من حيث تدريبه، والتزامه بالتدريب، كان إنزو رائعًا أيضًا."

