الدوري الإنجليزي الممتاز: دخول آينا، باسي، إيوبي، أوونيي، تشوكويزي كبدلاء في مباراة نوتنغهام فورست وفولهام التي انتهت بالتعادل

شارك خماسي النسور الخضراء المكون من أولا أينا، وأليكس إيوبي، وكالفين باسي، وتايو أوونيي، وصامويل تشوكويزي في مباراة نوتنغهام فورست ضد فولهام التي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.



شارك آينا، الذي يُعدّ لاعباً أساسياً في صفوف فورست منذ عودته من الإصابة، في مباراته الثالثة عشرة مع الفريق. بينما لعب إيوبي وباسي المباراة كاملةً (90 دقيقة)، دخل أوونيي وتشوكويزي كبديلين في الشوط الثاني، حيث حلّ إيغور جيسوس محله في الدقيقة 63، وأوسكار بوب محله في الدقيقة 62.



ترك الفريق المضيف انطباعاً مبكراً وحصل على فرصة جيدة في أول 10 دقائق، لكن تسديدة إليوت أندرسون ذهبت في الاتجاه الخاطئ.

أفضل لحظات فولهام في الشوط الأول جاءت عندما سدد كالفين باسي ركلة حرة برأسه مباشرة نحو ماتز سيلز عندما كان من المفترض أن يسجل هدفاً.



كما أتيحت الفرصة لأينا لكسر التعادل، لكن تسديدته القوية من مسافة 20 ياردة هزت العارضة وذهبت إلى بر الأمان.



كاد فولهام أن يزيد الطين بلة على الفور، لكن تسديدة رودريغو مونيوز تصدى لها آينا، ثم انحرفت محاولة ساشا لوكيتش من الركنية الناتجة بشكل مؤلم عن المرمى.



وأخيراً، جاءت فرصة فورست الكبيرة في الدقيقة 88 عندما مرر أندرسون الكرة إلى تايوو أوونيي، لكن المهاجم سدد الكرة بعيداً عن المرمى.



