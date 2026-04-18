الدوري الإنجليزي الممتاز: مباراة مميزة دائماً – موعد المباراة يتحدث عن إيفرتون ضد ليفربول

كشف مدرب ليفربول، آرني سلوت، أن الريدز لا يمكنهم تحمل أي تعثر قبل ديربي ميرسيسايد يوم الأحد ضد إيفرتون.



تأتي المباراة مباشرة بعد إقصاء ليفربول من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، حيث سلط سلوت الضوء على الحاجة إلى رد فعل قوي لضمان الحصول على مركز ضمن المراكز الخمسة الأولى.



قم بحجز مكان في محادثة مع الموقع الإلكتروني للنادي، وصف المباراة بأنها مميزة للغاية، مشيراً إلى أنها أول مباراة ديربي تُقام على ملعب إيفرتون الجديد، مما يضيف "واحد أو اثنين بالمائة" إضافية إلى حدة المباراة.

اقرأ أيضا:لوكمان يتطلع إلى لقب أتلتيكو الأول في نهائي كأس الملك ضد ريال سوسيداد



"دائماً ما تكون مباراة مميزة للغاية، لا يهم إن كانت المباراة الستين. ولكن إذا كانت الأخيرة ثم الأولى في ملعب ما، فإن ذلك يجعلها أكثر تميزاً إن أمكن."



"إنهم في وضع جيد للغاية في الوقت الحالي. يمكنك إضافة 1 أو 2% إلى تلك المباراة المميزة. ستظل دائمًا مباراة مميزة بالنسبة لهم، ولكنها كذلك بالنسبة لنا."



لم نكن نرغب في الخسارة أمام مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان. هذا هو الهدف دائماً. عندما تدخل مباراة، لا تريد أي تعثر.



"يبدو الأمر أشبه بدوري مصغر. كل فريق يركز على الفرق المحيطة به. تركيزنا الآن ليس على آرسنال، بل على الفرق المجاورة لنا. تركيزنا الأساسي منصبّ على المباراة الأولى، وهي ضد إيفرتون."

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet ايفرتون 3.375 1xbet X تعادل 3.475 1xbet ليفربول 2.318 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء تعادل تعادل ليفربول في 3 من آخر 5 مباريات خاضها خارج أرضه ضد إيفرتون. ليفربول -0.5 في 3 من آخر 5 مباريات ضد إيفرتون، فاز ليفربول بفارق هدف واحد على الأقل. كلا الفريقين يسجلان نعم في 3 من آخر 5 مباريات استضافها إيفرتون ضد ليفربول، سجل كلا الفريقين.



