الدوري الإنجليزي الممتاز: أونيي يسجل هدفًا، وآينا يشارك في فوز نوتنغهام فورست الساحق على توتنهام

سجل مهاجم فريق النسور الخضراء تايوو أوونيي هدفاً، بينما لعب أولا أينا الدقائق التسعين كاملة، حيث فاز نوتنغهام فورست على توتنهام 3-0 في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.



دخل أوونيي بديلاً لإيغور جيسوس في الشوط الثاني في الدقيقة 71، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 87 من المباراة. وكان هذا هدفه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نوتنغهام فورست في 12 مباراة.

كان مواطنه النيجيري، آينا، يخوض مباراته الرابعة عشرة وقدم أداءً ممتازاً مع فريق نوتنغهام فورست.



سجل إيغور جيسوس هدفاً برأسية في نهاية الشوط الأول ليفتتح التسجيل للضيوف قبل أن يضيف مورغان جيبس ​​وايت هدفاً آخر ليضاعف تقدم فريق فورست في الدقيقة 62.



وعقب صافرة النهاية، أطلق توتنهام صيحات الاستهجان بعد خسارة أخرى مذلة على أرضه، حيث لم يحقق أي فوز في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وتراجع إلى المركز 17، متقدماً بنقطة واحدة فقط على وست هام، لكن فريق فورست عزز تأهله إلى الدوري الأوروبي يوم الخميس بفوز حاسم في معركة البقاء.







