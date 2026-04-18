الدوري الإنجليزي الممتاز: هدف كونيا الوحيد يضمن الفوز على تشيلسي

كان هدف ماتيوس كونيا في الشوط الأول كافياً لتأمين فوز حاسم للشياطين الحمر على تشيلسي في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج.

صنع برونو فرنانديز هدف كونيا الوحيد في الشوط الأول، مستغلاً تفوقاً عددياً مؤقتاً ومعاقباً دفاع تشيلسي المتراخي.

اقرأ أيضا:ستة لاعبين بارزين اختاروا تمثيل نيجيريا بعد مشاركتهم مع منتخبات إنجلترا للشباب



كاد تشيلسي أن يسجل هدفين لولا اصطدام العارضة بالقائم، الأول في الدقيقة 56 والثاني في الدقيقة 67. كانت المحاولتان متشابهتين، حيث وصلت الكرة المرفوعة من الجهة اليمنى إلى رأسي ليام ديلاب وويسلي فوفانا على التوالي.



صمد الفريق الضيف بشجاعة رغم وابل من الركنيات والركلات الحرة التي تلقاها تشيلسي، واتخذ خطوة هائلة نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 58 نقطة، متقدماً بعشر نقاط على تشيلسي صاحب المركز السادس في سباق التأهل إلى المراكز الخمسة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا. ويتبقى لتشيلسي 15 نقطة لحصدها هذا الموسم.



