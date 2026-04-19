الدوري الإنجليزي الممتاز: هالاند يسجل هدف الفوز ليقود مانشستر سيتي للفوز على أرسنال، ويقلص الفارق إلى ثلاث نقاط

سجل إيرلينج هالاند هدف الفوز ليقود مانشستر سيتي للفوز على أرسنال 2-1 في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، مما قلص الفارق مع أرسنال في صدارة الدوري إلى ثلاث نقاط.



منح ريان شرقي التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 16 من مباراة محمومة على ملعب الاتحاد، وذلك بتسلله إلى منطقة الجزاء وتسجيله هدفاً من داخل القائم.

عاد أرسنال إلى التعادل في غضون دقيقتين بعد أن قام كاي هافرتز بإيقاف إبعاد جيانلويجي دوناروما للكرة، لتعود الكرة إلى الشباك من مسافة قريبة.



سدد كل من هالاند وإيبيريتشي إيزي لاعب أرسنال في القائم قبل أن يسجل هالاند هدفًا من تسديدة أرضية من عرضية نيكو أورايلي، موجهًا ضربة قوية لآمال أرسنال في الفوز بأول بطولة دوري منذ عام 2004.



يملك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة أمام بيرنلي يوم الأربعاء، وبعدها كان بإمكان فريق بيب غوارديولا أن يتصدر الترتيب.

