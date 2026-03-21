الدوري الإنجليزي: إيوبي، باسي، تشوكويزي في مباراة فولهام إيدج بيرنلي

شارك ثلاثي منتخب نيجيريا، أليكس إيوبي وكالفين باسي وصامويل تشوكويزي، في مباراة فولهام ضد بيرنلي التي انتهت بفوز فولهام 3-1 في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.



إيوبي، الذي أصبح مهندساً رئيسياً في خط وسط فولهام ويخوض مباراته الرابعة والعشرين هذا الموسم، كان مرة أخرى في قلب كل هجمة للفريق المضيف.



إجمالاً، سجل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لفريق كوتيجرز.

كما شارك مواطنه النيجيري، باسي، في مباراته الثانية والعشرين مع فولهام، وسجل هدفاً واحداً هذا الموسم. ولعب المباراة كاملةً لمدة 90 دقيقة.



بينما دخل تشوكويزي كبديل لأوسكار بوب في الشوط الثاني في الدقيقة 61، فقد سنحت له فرصتان ذهبيتان لتسجيل أهداف لصالح فولهام، لكن محاولاته ذهبت بعيدًا عن المرمى.



أطلق ويلسون تسديدة حاسمة ليمنح فولهام التقدم بعد أن سجل جوش كينغ أخيراً هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز ليعادل هدف زيان فليمنغ الافتتاحي لبيرنلي.



حسم البديل راؤول خيمينيز الفوز من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد طرد جوش لورينت.



