الدوري الإنجليزي الممتاز: "مباراة واحدة انتهت، وأربع مباريات متبقية" - رايس يعلق على فوز أرسنال على نيوكاسل

كشف لاعب خط وسط أرسنال، ديكلان رايس، أن على المدفعجية بذل كل ما في وسعهم للفوز بمبارياتهم الأربع المتبقية إذا أرادوا رفع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقد أعلن ذلك على خلفية فوز فريق أرسنال على نيوكاسل بنتيجة 1-0 يوم السبت على ملعب الإمارات.



كان فوز يوم السبت، الذي حُسم بهدف رائع في الدقيقة التاسعة من قبل إيبيريتشي إيزي، صعباً، ولكنه وضع أرسنال في المقدمة بثلاث نقاط مرة أخرى، على الرغم من أن السيتي لديه مباراة مؤجلة.

وفي حديثه بعد المباراة، صرح اللاعب الدولي الإنجليزي بأن اللاعبين قد عقدوا العزم على الفوز في مبارياتهم المتبقية.



وقال: "أعتقد أننا قلنا بعد الأسبوع الماضي (الهزيمة أمام مانشستر سيتي) أنه يتعين علينا الفوز بخمس مباريات إذا أردنا الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".



"لقد خسرنا مباراة واحدة، والآن بقي أربع مباريات. كان الأمر يتعلق بالفوز بغض النظر عن الطريقة التي نفوز بها."

