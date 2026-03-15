الدوري الإنجليزي الممتاز: غياب أوتشي عن مباراة التعادل بين كريستال بالاس وليدز يونايتد

غاب لاعب خط وسط منتخب نيجيريا، كريستانتوس أوتشي، عن مباراة فريقه كريستال بالاس ضد ليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.



شارك اللاعب النيجيري الدولي في 14 مباراة هذا الموسم مع كريستال بالاس وقدم تمريرة حاسمة واحدة.



كان بإمكان ليدز أن يتقدم في الدقيقة 15 عندما أخطأ إسماعيلا سار في إبعاد الكرة برأسه مما سمح لبريندن آرونسون بتسديدة حرة على المرمى، لكن الأمريكي فشل في إصابة المرمى.

اقرأ أيضا:«لقد أنقذنا» - رونجايتش يُشيد بأوكوي رغم خسارة أودينيزي أمام يوفنتوس



أتيحت الفرصة للضيوف للتقدم في النتيجة، لكن كالفيرت-ليوين فشل في تحويل ركلة الجزاء، حيث أرسل الكرة إلى الجانب الخطأ من القائم الأيسر.



أشرك غلاسنر جان فيليب ماتيتا في بداية الشوط الثاني، حيث تلقى المهاجم الفرنسي استقبالاً متبايناً بشكل واضح في أول ظهور له في الدوري منذ محاولة فاشلة للانضمام إلى ميلان في يناير.



كاد أن يكسب تأييد المشككين بتحويله عرضية من سار، لكن حارس مرمى ليدز كارل دارلو تمكن من إبعاد الكرة إلى الخلف.



