الدوري الأوروبي: أينا غير محظوظة لعدم تسجيلها هدفاً ضد ميتييلاند – ريد

يعتقد نجم توتنهام هوتسبير السابق آندي ريد أن مدافع منتخب نيجيريا أولا أينا كان غير محظوظ لعدم تسجيله هدفاً في خسارة نوتنغهام فورست 1-0 أمام ميتييلاند في الدوري الأوروبي يوم الخميس.



كان بإمكان اللاعب النيجيري الدولي، الذي قدم أداءً جيداً ضد ميتييلاند، أن يسجل هدفين؛ حيث تصدى حارس المرمى لمحاولته الأولى قبل أن يصد مورغان جيبس ​​وايت تسديدته المتجهة إلى المرمى في المحاولة الثانية.



تحدث مع تي ان تي سبورتصرح ريد بأن آينا كان يستحق تسجيل هدف ضد ميتييلاند.

"لا تريد الاعتماد على الحظ أيضاً، لكنه يلعب دوراً ما. ربما لا يوجد ذلك القدر الضئيل من الحظ في الوقت الحالي."



"لقد رأيتم الفرصة التي أُهدرت، حيث سدد أولا أينا كرةً تصدى لها مورغان جيبس ​​وايت. لذا، قد يكون الحظ عاملاً مهماً، وقد يكون مفيداً."



"تخرج من المباراة وتشعر بخيبة أمل، لكن لا يزال هناك الكثير من الإيجابية."

