الدوري الأوروبي: آينا تتعهد بأن نوتنغهام فورست سينتفض أمام إف سي ميتيلاند

أولا أينا متفائل بأن نوتنغهام فورست لا يزال بإمكانه الحصول على مقعد في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سيواجه فريق الدوري الإنجليزي الممتاز نادي ميتيلاند الدنماركي في مباراة الإياب من دور الـ16 على ملعب إم سي إتش أرينا مساء الخميس.

سيحتاج فريق فيتور بيريرا إلى قلب تأخره بهدف واحد للتأهل إلى ربع النهائي بعد فوز ميتيلاند 1-0 على ملعب سيتي جراوند الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، فإن لدى الريدز أملاً قبل المباراة، بعد أن حققوا فوزاً بنتيجة 3-0 خارج أرضهم ضد فنربخشة بفضل أهداف موريلو وإيغور جيسوس ومورغان جيبس ​​وايت.

كما خسر فريق "الأشجار الماكرة" مرة واحدة خارج أرضه في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

اعتبرت آينا أن الأداء الدفاعي القوي سيكون مفتاح فوز الفريق.

"سنحافظ على تماسكنا في الدفاع، ونأمل أن نتمكن من تسجيل بعض الأهداف"، هذا ما قاله آينا قبل المباراة.

بقلم أديبوي أموسو



