الدوري الأوروبي: مهاجم ليدز السابق يشيد بمساهمة آينا في هدف هدسون-أودوي ضد فنربخشة

أشادت لوسي وارد، مهاجمة ليدز يونايتد السابقة، بمساهمة أولا أينا، مدافع منتخب نيجيريا، في خسارة نوتنغهام فورست 2-1 أمام فنربخشة في مباراة الإياب من تصفيات الدوري الأوروبي يوم الخميس.



تذكر أن اللاعب الدولي النيجيري دخل كبديل في الشوط الثاني وقدم التمريرة الحاسمة الرائعة التي مهدت الطريق أمام كالوم هودسون-أودوي ليسجل هدفه الأوروبي الأول هذا الموسم في الزاوية البعيدة.



في حديث مع قناة TNT Sports، عبر BBC، أشاد وارد بالأداء الرائع لنجم فريق سوبر إيجلز، وذكر أن عرضية آينا المتقنة كانت حيوية لفريق فورست.

"هذا بالضبط ما كان يحتاجه فورست. فجأة، تغير كل شيء."



"أولا أينا أرسل بعض الكرات المتقنة إلى منطقة الجزاء، وقد أحسن التصرف هناك. اللمسة الأولى من هدسون-أودوي كانت رائعة، ويا ​​له من هدف رائع أيضاً."



سيواجهون إما نادي ميتييلاند، الذي هزمهم في أكتوبر مما أدى إلى سقوط أنجي بوستيكوغلو، أو ريال بيتيس، الذي تعادل معه فورست 2-2 في إسبانيا خلال مرحلة الدوري.







