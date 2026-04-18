الدوري الأوروبي: نوتنغهام فورست جاهز لمواجهة أستون فيلا - آينا

يتوقع أولا أينا مواجهة صعبة ضد أستون فيلا في نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم. Completesports.com التقارير.

حجز فريق نوتنغهام فورست مكانه في الدور نصف النهائي بعد فوزه 1-0 على نادي بورتو في مباراة الإياب من ربع النهائي على ملعب سيتي غراوند يوم الخميس.

فاز فريق "الأشجار الخادعة" بالمباراة بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

سحق أستون فيلا نادي بولونيا الإيطالي بنتيجة 7-1 في مجموع المباراتين في ربع النهائي.

قالت آينا إنه يجب عليهم بذل قصارى جهدهم للوصول إلى المباراة النهائية.

"في بداية الموسم، هذه هي نوعية المباريات التي ترغب في خوضها، لذا علينا استيعاب كل شيء وبذل قصارى جهدنا. ستكون مباراة صعبة ضد أستون فيلا، فنحن نعرف بالفعل مدى قوتهم"، هكذا صرّح آينا. تلفزيون نوتنغهام فورست.

سيستضيف فريق ليفربول مباراة الذهاب على ملعب سيتي جراوند يوم الخميس الموافق 30 أبريل.

ستقام مباراة الإياب في ملعب فيلا بارك بعد أسبوع.

