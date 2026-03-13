الدوري الأوروبي: مدرب بورتو يُشيد بأداء موفي ضد شتوتغارت

أشاد فرانشيسكو فاريولي، مدرب نادي بورتو، بتريم موفي لأدائه الرائع في فوز النادي على شتوتغارت في الدوري الأوروبي، وفقًا لما ذكره موقع Completesports.com.

تغلب فريق التنانين على فريق سيباستيان هونيس بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب من دور الـ16 على ملعب أرينا شتوتغارت يوم الخميس.

افتتح موفي التسجيل لبورتو بتسديدة رائعة في الدقيقة 21.

ضاعف الشاب رودريغو مورا تقدم الضيوف بعد ست دقائق، وقدم زايدو سانوسي التمريرة الحاسمة.

قلص دينيز أونداف الفارق لصالح شتوتغارت بتسديدة متقنة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

فاريولي يثني الإبهام موفي

أشاد فاريولي بموفي لجهوده في المباراة.

وقال فاريولي لصحيفة "أ بولا": "لقد كانوا آخر اللاعبين الذين وصلوا ويحاولون الدخول في الإيقاع".

"قدم تيريم مباراة رائعة. فإلى جانب الهدف، ساعدنا في الالتحامات وكان جيداً بدون الكرة، حيث كان يضغط على الخصم."



