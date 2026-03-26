إيفرتون يدخل سباق التعاقد مع مدافع منتخب نيجيريا

أفادت التقارير أن نادي إيفرتون انضم إلى سباق التعاقد مع إيمانويل فرنانديز، مدافع نادي رينجرز.

لفت فرنانديز الأنظار بأدائه الرائع مع فريق لايت بلوز هذا الموسم.

انضم المدافع إلى عملاق الدوري الاسكتلندي الممتاز قادماً من نادي بيتربورو يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في الصيف الماضي فقط.

لقد أثبت اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا نفسه بالفعل كشخصية رئيسية في ملعب إيبروكس، حيث سجل خمسة أهداف في 21 مباراة بالدوري.

وبحسب التقارير، فقد جذب فرنانديز اهتمام بعض أفضل الأندية الأوروبية بما في ذلك تشيلسي وأرسنال.

وتفيد الشائعات أيضاً بأن عملاقي الدوري الألماني باير ميونخ وبوروسيا دورتموند مهتمان باللاعب.

بحسب ما أفاد به نادي رينجرز، فإن النادي منفتح على بيع اللاعب النيجيري مقابل حوالي 40 مليون يورو.

لديه عقد طويل الأمد مع نادي رينجرز يمتد حتى عام 2029.

بقلم أديبوي أموسو




