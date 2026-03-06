إيفرا يرد على سكولز وكين ونيفيل بسبب انتقادات مانشستر يونايتد

انتقد باتريس إيفرا ثلاثة من رموز مانشستر يونايتد بسبب "تحليلاتهم السلبية" طوال فترة تولي مايكل كاريك المسؤولية.

وجه المدافع السابق لمانشستر يونايتد انتقاداته إلى غاري نيفيل وروي كين وبول سكولز، حيث لفت الأخير الأنظار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

بعد أول خسارة لمانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك – وهي هزيمة 2-1 أمام نيوكاسل الذي لعب بعشرة لاعبين يوم الأربعاء – نشر سكولز قصة قاسية على إنستغرام قام بحذفها لاحقاً.

كتب سكولز: "مايكل يمتلك بالتأكيد شيئاً مميزاً. لقد كان أداء يونايتد سيئاً في المباريات الأربع الأخيرة... الليلة."

أثارت تصريحات سكولز حيرة بعض مشجعي مانشستر يونايتد، حيث أشار الكثيرون إلى أنه كان قاسياً للغاية على النادي لبعض الوقت، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور".

انضم إيفرا الآن إلى النقاش، منتقداً سكولز إلى جانب نيفيل وكين، الذين واجهوا بالمثل اتهامات بالانتقادات المفرطة.

قال إيفرا لموقع المراهنات Stake (عبر صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز): "آمل أن تكون قصة بول سكولز على إنستغرام مزيفة. آمل أن يكون قد تم اختراق حسابه".

بصراحة، لست متفاجئاً من ذلك من سكولز. لقد كان أكثر اللاعبين هدوءاً الذين لعبت معهم طوال مسيرتي. أما الآن، فهو يُطلق تصريحات مثيرة للجدل في وسائل الإعلام.

"أنا حقاً لا أفهم سبب قلة الدعم لمايكل كاريك، فهو واحد منا ويقدم أداءً جيداً للغاية. وقد صدرت عنه انتقادات من سكولز، وكذلك من روي كين وغاري نيفيل."

"هذا الأمر يزعجني لأننا نريد أن نكون ضمن المراكز الأربعة الأولى، وهذه التعليقات غير ضرورية، ولكن هذا ما يحدث عندما تعمل في مجال التلفزيون. لا يمكنك أن تكون إيجابياً، بل عليك أن تكون سلبياً."

وبالتركيز فقط على نيفيل، تابع إيفرا قائلاً: "معظم هؤلاء الرجال يحصلون على وظيفة إدارية ويتم طردهم على الفور. قلت لنيفيل: "من السهل التحدث على التلفزيون. عندما كنت في فالنسيا، طلبوا منك البايلا، فأعطيتهم السمك والبطاطا المقلية."

بعد ثلاثة أشهر، ودّعوا. لا يمكن للناس أن ينسوا ما قدموه كمدربين. كلاعبين، هم أساطير، لكن كمدربين، لم يقدموا أداءً رائعًا. لذا، فإن حديثهم الذي قد ينهي مسيرة مدرب، أمر مبالغ فيه بعض الشيء.



