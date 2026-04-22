نجم أرسنال السابق: لا أريد أن أرى توتنهام يهبط إلى الدرجة الأدنى

أعرب نجم أرسنال السابق لورين إيتام ماير عن رغبته في أن يتجنب توتنهام هوتسبير الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025/26، وذلك بالدرجة الأولى حتى يتمكن أرسنال من مواصلة التغلب على منافسيه في شمال لندن.



أدلى بهذه التصريحات في الوقت الذي كان فيه توتنهام يواجه خطرًا شديدًا بالهبوط، حيث كان يحتل مركزًا قريبًا من قاع الترتيب.



على الرغم من ولائه لنادي أرسنال، قال لورين في محادثة مع الشمسصرح بأنه سيكون من الأفضل لجماهير أرسنال والدوري الإنجليزي الممتاز أن يبقى توتنهام في الدوري.

"بصفتي مشجعًا لنادي أرسنال، هناك مباراة نرغب في مشاهدتها كل موسم، وهي ديربي شمال لندن ضد توتنهام."



من الجيد أن تلعب ضد أكبر منافسيك كل موسم. لا أعتقد أن هبوط توتنهام سيكون خبراً ساراً لجماهير أرسنال أو للدوري الإنجليزي الممتاز بشكل عام.



"من الجيد اللعب ضدهم والفوز عليهم، وأريد أن يستمر ذلك."



"هبوط توتنهام سيكون بمثابة صدمة كبيرة للدوري الإنجليزي الممتاز، لكنني أفضل أن أراهم يبقون في الدوري وأن ننتزع منهم بعض النقاط مرة أخرى في الموسم المقبل."

