نجم أرسنال السابق مافروبانوس يفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بتعادل وست هام مع مانشستر سيتي

حصل مدافع أرسنال السابق كونستانتينوس مافروبانوس على لقب رجل المباراة بعد أدائه المميز في مباراة وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم السبت.

كان مافروبانوس حاسماً في تأمين نقطة التعادل لفريق وست هام، حيث قدم أداءً مثيراً للإعجاب أضر بآمال مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل المدافع اليوناني هدف التعادل لفريق وست هام في الدقيقة 35، حيث ارتقى عالياً ليسدد ركلة ركنية نفذها جارود بوين بقوة عبر الجزء السفلي من العارضة.

قاد الفريق الدفاعي بعشر عمليات إبعاد للكرة، وأربع اعتراضات، وأربع تسديدات محجوبة.

وقد أشاد به الجميع لتصديه الشجاع لتسديدة إيرلينج هالاند القوية في الوقت بدل الضائع ليحافظ على التعادل.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet مانشستر سيتي 1.52 1xBet X تعادل 5.74 1xBet ريال مدريد 5.38 1xBet

وقد ساهمت هذه النتيجة في إخراج وست هام من منطقة الهبوط، بينما ساعدت ناديه السابق، أرسنال، في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال مافروبانوس، متحدثاً بعد أن ساعد فريقه في الحصول على التعادل الحاسم: "أعتقد أن الجهد الذي بذله الفريق بأكمله كان مذهلاً لأننا لم نسمح لهم بخلق شيء خطير حقاً في اللعب المفتوح".

"من الواضح أنهم حصلوا أيضاً على بعض الفرص من الكرات الثابتة عندما كنا ندافع بعمق، لكنني أعتقد أن دفاعنا كان مذهلاً."

"كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لأن الخصم قوي للغاية، وهي نقطة مهمة بالنسبة لنا."



