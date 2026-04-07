رامزي، نجم أرسنال السابق، يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن آرون رامزي اعتزاله كرة القدم، منهياً بذلك مسيرة لعب استمرت 20 عاماً.

شارك اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً في أكثر من 250 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، ولعب 86 مباراة مع منتخب ويلز، مسجلاً 21 هدفاً.

لقد ظل بلا نادٍ منذ أن تم إنهاء عقده مع فريق أونام المكسيكي بالتراضي في أكتوبر الماضي، بعد أن انتقل إلى أمريكا الوسطى عقب فترة ثانية قضاها في نادي طفولته كارديف، بالإضافة إلى فترة وجيزة كمدير مؤقت.

أعلن رامزي عبر حسابه الشخصي على إنستغرام (عبر سكاي سبورتس) قائلاً: "لم يكن هذا قراراً سهلاً. بعد تفكير عميق، قررت اعتزال كرة القدم."

أولاً، أود أن أبدأ بالحديث عن ويلز. لقد كان لي شرف ارتداء قميص المنتخب الويلزي وعيش العديد من اللحظات الرائعة به. ما كان ذلك ليتحقق لولا الدعم الكبير من جميع المدربين الذين لعبت تحت قيادتهم وجميع العاملين الذين ساعدوني بطرق عديدة.

إلى الجدار الأحمر. لقد كنتم حاضرين في السراء والضراء! كنتم معنا في لحظات الفرح والحزن، وكنتم جزءًا أساسيًا لا غنى عنه في نجاحنا. لا أجد كلمات كافية لأشكركم. لقد مررنا بكل شيء معًا، وكان لي شرف تمثيلكم. شكرًا.

"ثانياً، أشكر جميع الأندية التي حالفني الحظ باللعب لها."

"أشكر جميع المديرين والموظفين الذين ساعدوني على تحقيق حلمي واللعب على أعلى مستوى."

"وأتوجه بجزيل الشكر لزوجتي وأولادي وجميع أفراد عائلتي. لولاكم بجانبي طوال هذه الفترة، لما كان أي من هذا ممكناً."

لقد حقق انطلاقته في كارديف في أبريل 2007، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي في سن 16 عامًا و124 يومًا، وبعد أن أصبح بسرعة عنصرًا أساسيًا في فريق بلو بيردز، تم التعاقد معه من قبل أرسنال مقابل أقل بقليل من 5 ملايين جنيه إسترليني بعد عام واحد فقط.

استغرق الأمر بعض الوقت حتى يتمكن رامزي من تحقيق النجاح في ملعب الإمارات، ويعود ذلك جزئياً إلى بداية سلسلة من الإصابات التي ستؤثر سلباً على جزء كبير من مسيرته، لكنه مع ذلك حصل على لقب أفضل لاعب شاب في ويلز في عامي 2009 و2010.

ثم أصبح ركيزة أساسية في خط وسط أرسنال، حيث شارك في 369 مباراة مع المدفعجية وسجل 64 هدفًا، بما في ذلك الوصول إلى خانة العشرات في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2013/14، وحصل على جائزة أفضل لاعب في النادي مرتين.

فاز رامزي بثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي أثناء وجوده في ملعب الإمارات قبل انتقاله إلى يوفنتوس في عام 2019 حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي تحت قيادة ماوريتسيو ساري وكأس إيطاليا في العام التالي.

أثمرت فترة إعارته القصيرة إلى رينجرز عن المزيد من الألقاب، حيث فاز بكأس اسكتلندا ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي أمام فرانكفورت. دخل رامزي كبديل في الدقيقة 117، لكنه أهدر ركلة الجزاء الحاسمة، ليخسر رينجرز أمام الألمان 5-4 بركلات الترجيح.

سيتجاوز خيبة الأمل تلك من خلال المشاركة في أول حملة لمنتخب ويلز في كأس العالم منذ عام 1958 في وقت لاحق من عام 2022، حيث بدأ جميع مبارياتهم الثلاث في قطر.



