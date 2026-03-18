نجم أستون فيلا السابق ينتقد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن اختيار المغرب بطلاً لكأس الأمم الأفريقية

انتقد لاعب خط وسط أستون فيلا السابق نايجل ريو كوكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لمنحه المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025.

أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قراراً لصالح المغرب بعد مراجعة التماس المضيفين.

تم اعتبار السنغال لاحقاً خاسرة في نهائي كأس الأمم الأفريقية، وتم منح المباراة رسمياً للمغرب بنتيجة 3-0.

وصف كوكير قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأنه محرج.

"الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) عار. أنا من أصول أفريقية، وأعرف كأس الأمم الأفريقية. كنت أشاهدها وأنا طفل صغير، وأعرف لاعبين شاركوا فيها، لاعبين من الطراز العالمي"، هكذا قال المحلل الرياضي في برنامج "سي بي إس سبورتس غولازو".

"هناك دائمًا وصمة عار مرتبطة بأفريقيا، وخاصة كرة القدم. لقد أجرينا محادثات حول عدم أخذ بطولة كأس الأمم الأفريقية على محمل الجد لسنوات عديدة."

"إنها بطولة تبدو وكأنها شوكة في خاصرة المدربين الأوروبيين الذين أدلوا بتصريحات حول كون المنافسة عبئاً عليهم."

"هذا سبب آخر يجعل الناس ينظرون إلى هذه البطولة بازدراء ويلصقون بها وصمة عار. لا يوجد لاعب مغربي واحد، سواء من الماضي أو الحاضر، يرغب في الفوز بهذه الطريقة."

"لن ينظر أي منهم في المرآة ويشعر بالسعادة لحصوله على ذلك."

"لقد أحرج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نفسه مرة أخرى أمام العالم، ويسمح لاتحادات كرة القدم الأخرى بالسخرية من أفريقيا كقارة بسبب الطريقة التي تم بها التعامل مع هذا الوضع برمته."



