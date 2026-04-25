نجم البلوز السابق يحذر إيراولا من قبول وظيفة تدريب تشيلسي

حذر غرايم لو سو، لاعب تشيلسي السابق، أندوني إيراولا من تولي منصب مدرب تشيلسي في ظل الوضع الحالي في النادي.

يبحث نادي تشيلسي مرة أخرى عن مدرب رئيسي جديد بعد أن أقال ليام روزينيور يوم الأربعاء، بعد أقل من أربعة أشهر من تعيينه.

يُعد روزينيور ثاني مدرب رئيسي يغادر تشيلسي هذا الموسم بعد رحيل إنزو ماريسكا في يناير.

تم تعيين كالوم مكفارلين مسؤولاً مؤقتاً عن الفريق لما تبقى من الموسم، ومن المفهوم أن تشيلسي سيأخذ وقته في تعيين مدرب جديد.

من المفهوم أن هناك سبعة أو ثمانية أسماء قيد الدراسة، ويعتقد أن إيراولا هو المرشح الأوفر حظاً في البداية.

أعلن إيراولا بالفعل أنه سيغادر بورنموث في نهاية الموسم، ومن المتوقع أن يحظى باهتمام عدد من الأندية.

يقال إن الإسباني لديه معجبون في إدارة نادي تشيلسي، لكن اللاعب السابق لو سو حذره من قبول الوظيفة.

"لذا، أعني، أنا أعرف أندوني إيراولا جيداً من خلال فترة عملي في كرة القدم الإسبانية عندما كان في ميراندا ورايو فاليكانو، وهو مدرب رائع. ما فعله في بورنموث أمر مذهل للغاية"، هكذا قال لـ talkSPORT (عبر chelsea.news).

"لكنه مدير جاد. لذا، لو كنت أتحدث إلى أندوني، لقلت له: هل تريد أن تكون التالي الذي يُوضع في تلك الآلة ويُقذف من الجانب الآخر؟"

"لأننا رأينا توماس توخيل، وماوريسيو بوتشيتينو، وغراهام بوتر. كما تعلمون، لا يهم مقدار الخبرة التي تمتلكونها."

"يجب عليك تنسيق كل شيء ومنح المدرب الاستقلالية في بعض القرارات، ثم السماح للمخططين الاستراتيجيين في النادي بوضع الخطة، ولكن ليس على حساب ما يحدث على أرض الملعب."

"وأخشى أنه عندما تنظر إلى ما يحدث على أرض الملعب، ستجد أن هذه هي النتيجة التي تمكنوا من تحقيقها بالضبط."



