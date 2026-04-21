جناح تشيلسي السابق: توتنهام المرشح الأبرز للهبوط

حذر بات نيفين، جناح تشيلسي السابق، من أن توتنهام هوتسبير يواجه خطرًا حقيقيًا بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.



تجدر الإشارة إلى أن توتنهام لم يحقق أي فوز في الدوري الممتاز في عام 2026 ولم يحقق سوى فوزين منذ 26 أكتوبر، حيث تشير جميع الدلائل إلى هبوطه إلى دوري البطولة.



في دردشة مع كازينو ضخموصف نيفين فريق توتنهام بأنه قريب بشكل خطير من دوري البطولة الإنجليزية، مشيرًا إلى نقص الفرص الحقيقية في المباريات وتراجع مثير للقلق.



"منذ فترة طويلة، ثلاثة أو أربعة أسابيع، وأنا أعتقد أن توتنهام في طريقه للهبوط. وسأخبركم لماذا. انظروا إلى الأرقام في آخر عشر مباريات، أي شخص، فقط راجعوا الأرقام، إنها مروعة."

أعتقد أن توتنهام قد يحصد أربع نقاط من أصل 33 نقطة متاحة. انظروا إلى أداء وست هام، وفورست، وليدز يونايتد. جميعهم يقدمون أداءً أفضل بكثير. وفوق كل ذلك، يتمتعون جميعًا بروح قتالية عالية وإصرار لا يلين.



لكن هناك حاجة ماسة (من منافسيك على الهبوط). هناك قتال، افعل أي شيء، هناك خدش، خدش، كل ما يخطر ببالك. بالتأكيد اركض في كل شبر. لم يكن هذا موجودًا بالمستوى الذي تحتاجه عندما تكون في القاع تقاتل.



لهذا السبب يُعتبر توتنهام المرشح الأوفر حظاً للهبوط. مع أنني شاهدت بعضاً من تلك الروح القتالية في نهاية الأسبوع. رأيتها أخيراً في نهاية الأسبوع، لكن ربما يكون الوقت قد فات. أعتقد أن المنافسة محتدمة بين وست هام وتوتنهام، وأعتقد أن توتنهام هو الأقرب للهبوط.

