لاعب دولي سابق يدين الإساءة العنصرية التي استهدفت أروكوداري

أدان اللاعب الدولي النيجيري السابق إيمانويل أوكودوا الإساءات العنصرية الموجهة إلى مهاجم فريق النسور الخضراء تولو أروكوداري عقب خسارة فريقه أمام كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد على ملعب سيلهرست بارك.



تعرض أروكوداري لرسائل مسيئة متعددة بعد إضاعته ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب سيلهرست بارك.



تحدث مع كرة القدم في أفريقياأعرب أوكودوا، الذي يلعب ابنه أيضاً في فريق وولفرهامبتون، عن صدمته إزاء استمرار العنصرية عبر الإنترنت دون أي عواقب.



وقال: "هذا الأمر يؤلمني لأن مشجعي وولفز ليسوا معروفين بمثل هذه الأمور، وهذا أمر مؤسف".

لا ينبغي استهداف تولو لأنه أضاع ركلة جزاء. إنه يبذل قصارى جهده من أجل الفريق رغم الظروف الحالية. لا أحد راضٍ. لا تنسوا أن ابني يلعب أيضاً في وولفرهامبتون، لذا فنحن جميعاً في هذا معاً. لا ينبغي استهداف أي شخص لأنه أضاع ركلة جزاء.



لا مكان للعنصرية في كرة القدم. بعد ما حدث لفينيسيوس جونيور الأسبوع الماضي، يجب أن نكون أفضل. عارٌ على من قالوا تلك الأشياء البشعة عنه.



"يجب علينا كمجتمع وكعائلة كروية أن نبذل جهدًا أكبر لنجعل الجميع يشعرون بالراحة. أشعر بالحزن لأجله، لكن على المشجعين الذين يرتكبون هذا النوع من التصرفات البشعة أن يتصرفوا بشكل أفضل."



