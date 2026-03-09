لاعب دولي سابق: أنا سعيد بتبرئة أوباسوجي من تهم التلاعب بنتائج المباريات.

أعرب اللاعب الدولي النيجيري السابق محمد جامبو عن سعادته بتبرئة حارس مرمى فريق النسور الخضراء أماس أوباسوجي من أي مزاعم بالتلاعب بنتائج المباريات.



تجدر الإشارة إلى أن نادي سينجيدا بلاك ستارز التنزاني كان قد أعلن في البداية عن إيقاف حارس المرمى لمدة ثلاثة أشهر بسبب تورطه المزعوم في التلاعب بنتائج المباريات.



ومع ذلك، أكد نادي سينجيدا بلاك ستارز التنزاني في بيان صدر يوم السبت أن التحقيق لم يجد "أي دليل على التلاعب بنتائج المباريات أو المقامرة" التي تورط فيها أوباسوجي بعد تحقيق داخلي.



وفي رد فعل على هذا التطور، قال غامبو في محادثة مع فوتي أفريكا، أعرب عن ارتياحه لنتائج التحقيق، مؤكداً أن براءة أوباسوجي قد ثبتت.

اقرأ أيضا:أدامز يشعر بالارتياح بعد إنهاء جفاف إشبيلية التهديفي



"عندما رأيت الأخبار الأولية ومقاطع الفيديو التي نُسبت إلى شبهة تورطه في التلاعب بنتائج المباريات، عرفت أنه بريء."



"كان من الممكن أن يرتكب أي شخص تلك الأخطاء. إنها جزء لا يتجزأ من اللعبة، وعلى الرغم من أنها تبدو سيئة، إلا أنها في رأيي خطأ كان من الممكن أن يرتكبه أي حارس مرمى."



أنا سعيدٌ بتبرئته الآن، فمثل هذه الادعاءات خطيرةٌ للغاية ولا يُستهان بها. أعرف أماس منذ فترة، ولم أكن أتوقع منه شخصياً أن يُقدم على مثل هذا الفعل. إنه لاعبٌ محترفٌ للغاية، وشخصٌ طيبٌ أيضاً.



"بعد ثبوت براءته، أدعو الله أن يعود إلى الفريق ويبدأ بلعب كرة القدم مجدداً. أنا سعيد جداً بانتهاء كل هذا وبأنه يستطيع الآن التركيز على مسيرته الكروية مرة أخرى."



