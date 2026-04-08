مدرب ريال مدريد السابق يتنافس على تدريب منتخب النجوم السوداء

تقترب غانا من تعيين مدرب رئيسي جديد لمنتخب النجوم السوداء، حيث برزت ثلاثة أسماء بارزة كمرشحين رئيسيين لتولي قيادة المنتخب الوطني الأول.

بحسب موقع سيتي سبورتس، تشير المصادر إلى أن الاتحاد الغاني لكرة القدم على وشك اتخاذ قرار نهائي من قائمة مختصرة تضم مدرب ريال مدريد السابق كارلوس كيروش، ومدرب منتخب البرتغال الفائز ببطولة أمم أوروبا 2016 فرناندو سانتوس، واللاعب الدولي البرتغالي السابق باولو بينتو.

يأتي البحث عن مدرب جديد في أعقاب إقالة أوتو أدو، بعد سلسلة من النتائج السيئة التي بلغت ذروتها في الخسائر الأخيرة أمام النمسا وألمانيا.

يتمتع المرشحون الثلاثة بخبرة دولية كبيرة. وقد درب كيروش العديد من المنتخبات الوطنية، بما في ذلك البرتغال وإيران، ويحظى باحترام واسع النطاق لانضباطه التكتيكي.

يتمتع سانتوس بسجل حافل بالإنجازات على أعلى المستويات، بينما يُعرف بينتو، المدرب السابق لكوريا الجنوبية، أيضاً بنهجه المنظم والقائم على الاستحواذ.

مع اقتراب كأس العالم في يونيو، علمت سيتي سبورتس أن الاتحاد الغاني يميل إلى تعيين قصير الأجل.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتولى من يتم اختياره من القائمة المختصرة المكونة من ثلاثة أشخاص مسؤولية الفريق فقط طوال فترة حملة كأس العالم.

وتشير المصادر كذلك إلى أن المدرب الحالي للمنتخب السعودي، هيرفيه رينارد، يحظى بإعجاب كبير من قبل أصحاب المصلحة، ويجري النظر فيه بجدية لتولي هذا المنصب على المدى الطويل بمجرد انتهاء فترة عمله مع المنتخب السعودي.

يشير القرار إلى نهج من مرحلتين من قبل الاتحاد الغاني لكرة القدم، وهو حل فوري لتحقيق الاستقرار للفريق قبل كأس العالم، يليه إعادة بناء استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى استعادة النجوم السوداء لقوتها السابقة على الساحة العالمية.

من المتوقع أن يختتم الاتحاد الغاني لكرة القدم مشاوراته مع الحكومة قبل الإعلان عن الاختيار النهائي، وهو قرار قد يشكل مستقبل كرة القدم الغانية حيث يسعى فريق النجوم السوداء إلى استعادة تفوقه التنافسي على الساحة العالمية.



