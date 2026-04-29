مدرب ريال مدريد السابق مرشح لتولي منصب مدرب تشيلسي

بحسب وكالة برس أسوسيشن (عبر صحيفة ذا أيريش نيوز)، فإن تشابي ألونسو وأندوني إيراولا وماركو سيلفا من بين المدربين الذين يدرسهم نادي تشيلسي في سعيه لتعيين خامس مدرب دائم في حقبة بلوكو.

يخطط النادي للتريث في اختيار بديل لليام روزينيور، الذي تم فصله الأسبوع الماضي، حيث يجري حالياً مراجعة عدد من المرشحين.

من المفهوم أن التعيين الأكثر خبرة هو المفضل بعد التجربة الفاشلة مع روزينيور، الذي لم يسبق له أن درب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يشغل سوى منصبين رفيعين.

لا يُتوقع اتخاذ أي قرار قبل نهاية الموسم، حيث سيقود مدرب الفريق الأول كالوم ماكفارلين الفريق حتى ذلك الحين، ولكن سيتم إجراء فحوصات على ألونسو وإيراولا وسيلفا، وجميعهم قد يكونون متاحين في نهاية الموسم.

ينتهي عقد مدرب فولهام سيلفا بنهاية الموسم ولم يلتزم بالبقاء في كرافن كوتيدج، بينما أكد إيراولا في وقت سابق من شهر أبريل أنه سيغادر بورنموث الشهر المقبل.

لم يشارك لاعب خط وسط ليفربول السابق ألونسو في أي مباراة منذ إقالته من ريال مدريد في يناير.

يمتلك اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا أقوى سجل حافل، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين كلاعب وقاد باير ليفركوزن إلى موسم خالٍ من الهزائم في الدوري الألماني في طريقه إلى التتويج باللقب في عام 2024.

لم يسبق لسيلفا ولا إيراولا أن دربا أندية في أعلى فئة في أوروبا، لكنهما أبديا إعجابهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قاد إيراولا فريق بورنموث إلى المركز التاسع في الموسم الماضي، وهو أعلى مركز حققه النادي مناصفةً، وينافس الفريق حالياً على التأهل الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

كما أن سيلفا قد وضع فولهام في المنافسة على التأهل لأوروبا بعد أن صعد بالنادي من دوري البطولة في عام 2022 وقادهم إلى أفضل حصيلة نقاط لهم في الدوري الممتاز الموسم الماضي.



