نجم سابق في منتخب نيجيريا: لماذا اخترت وست بروميتش على وست هام؟

كشف اللاعب النيجيري الدولي السابق براون إيديي أنه اختار وست بروميتش ألبيون على حساب وست هام يونايتد لأن الصفقة كانت جاهزة للتنفيذ.



تذكر أن فريق ويست بروميتش ألبيون تعاقد مع إيديي من دينامو كييف مقابل رسوم قياسية للنادي يُعتقد أنها حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية في عام 2014.



في دردشة مع بودكاست بلاي زون، صرح إيديي بأن صفقة وست هام لم تحصل على أي موافقة مقارنة بما عرضه عليه وست بروميتش.



قبل انضمامي إلى وست بروميتش، كانت هناك أربعة أندية ترغب في التعاقد معي، لكنني اخترت وست بروميتش. ما هي الأندية الأخرى؟ كان لدي عرض من ألافيس في إسبانيا، وعرض من وست هام. كان لدي عقد مع وست هام، وتم إرسال كل شيء إلى وكيل أعمالي، ولم يكن عليّ سوى التوقيع.

اقرأ أيضا:مباريات ودية: نديدي يصل إلى معسكر النسور الخضراء بينما ينسحب باسي بسبب الإصابة



"كان لديّ سندرلاند ووست بروميتش. لذا كان لديّ أربعة خيارات. اخترت وست بروميتش. كما تعلمون، لقد ذكرت أمر وست هام والأندية التي كانت تبحث عني؟ لذلك، كان هناك وكيل أعمال جاء مع صفقة وست بروميتش، [بالإضافة إلى] وكيل أعمالي النيجيري،" يوضح إيدي، معتقداً في ذلك الوقت أن الهامرز كانوا يماطلون.



كان وكيل أعمالي النيجيري قد عرض صفقة وست هام، بينما جاء وكيل آخر من المملكة المتحدة بعرض صفقة وست بروميتش. لم تُعطَ صفقة وست هام أي موافقة، وشعرت أن صفقة وست بروميتش جاهزة تمامًا؛ "ما عليك سوى التوقيع وستنضم للفريق". لذا اخترت الصفقة الأكيدة.



"لكن [وكيل أعمالي النيجيري] شعر أنني خنته لأنني اخترت وكيلاً آخر، فغضب بشدة وبدأ يقول كلاماً بذيئاً. فقلت له: 'بما أن الأمور ستسير على هذا النحو، فلا أريد الدخول في جدال معك. فلننهِ الأمر.'"

