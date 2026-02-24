حصري: مادوجو يكشف عن سبب استبعاد أوشوالا من المباريات الودية للكاميرون، ويستهدف الدفاع عن لقب كأس العالم للأندية.

أوضح جاستين مادوجو، مدرب منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز)، قراره باستبعاد أسيسات أوشوالا من تشكيلة الفريق للمباراتين الوديتين ضد منتخب الكاميرون (اللبؤات الكاميرونية). Completesports.com التقارير.

كشف مادوجو الأسبوع الماضي عن تشكيلته المكونة من 25 لاعباً للمباريات الودية.

كان استبعاد أوشوالا، البالغ من العمر 31 عامًا، والذي كان في حالة ممتازة مع نادي الهلال السعودي، من التشكيلة مفاجأة.

مادوجو أون أوشوالا

ومع ذلك، أكد المدرب أن نجمة برشلونة السابقة لا تزال جزءًا من خططه لكأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026 القادمة.

قال مادوجو في مقابلة حصرية مع Completesports.com.

"جميعنا نتمنى الأفضل للبلاد. نعرف ما تستطيع (أوشوالا) تقديمه، لذا فإن المباراتين الوديتين فرصة لنا لنرى الآخرين أيضاً. إنها فرصة لنا لنرى أشياء جديدة."

"لا تزال أسيسات جزءًا من الفريق، ولا ينبغي أن يكون هناك أي ضجة بشأن استبعادها من المباريات القادمة."

الدفاع عن لقب بطولة كأس العالم لكرة القدم

سيسعى فريق سوبر فالكونز إلى تحقيق لقبه الحادي عشر القياسي عندما تنطلق المنافسة في المغرب الشهر المقبل.

وقع فريق مادوجو في المجموعة الثالثة مع منتخبات مالاوي وزامبيا ومصر التي تخوض أولى مبارياتها الدولية.

يتوقع المدرب بطولة صعبة لفريقه.

وأضاف مادوجو: "إنها قرعة جيدة لأن أي فريق يتأهل للعب في بطولة مثل كأس العالم للرجبي يستحق الاحترام، ولا يمكن التقليل من شأن أي فريق بالنظر إلى حقيقة أن الجميع يبذلون قصارى جهدهم لتطوير أدائهم".

"تتدفق استثمارات كثيرة الآن. ويمكننا أن نرى أن مستوى كرة القدم النسائية في أفريقيا قد ارتفع. والآن، لدينا لاعبات يلعبن في الخارج، من دول مختلفة."

"يمكنك الآن العثور على محترفين من مختلف البلدان في أفريقيا، على عكس الماضي عندما كان عدد الدول في غرب أفريقيا قليلاً جداً."

"الآن، أصبح الأمر عالميًا. وعلى هذا المستوى، ومع حجم الاستثمارات التي تضعها الدول في تطوير كرة القدم النسائية، تعلمون أنه لن يكون الأمر سهلاً."

سنشارك بصفتنا حاملين للقب، وندرك أن الأمر لن يكون سهلاً، لأن عدد الفرق كان في السابق 12 فريقاً، أما الآن فهو 16 فريقاً. علينا الآن أن ننافس 15 دولة أخرى للاحتفاظ بالكأس.

"نحن ندرك تماماً التحديات التي تنتظرنا، ونحن نستعد لها. ونعلم أن دولاً أخرى تريد الكأس أيضاً."

"بالنسبة لنا، سنخوض المباراة بهدف الاحتفاظ باللقب. كما تعلمون، فإن الاحتفاظ بالكأس دائماً ما يكون أصعب من الفوز بها للمرة الأولى."

"نحن ندرك جميع التحديات، ونضع جميع خططنا، ونستعد لضمان تحقيق هدفنا."

طموح كأس العالم

ستتأهل المنتخبات الأربعة التي وصلت إلى نصف النهائي في المغرب إلى كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

"الهدف الأساسي هو التأهل لكأس العالم التي ستقام في البرازيل عام 2027. سيكون هذا هدفنا منذ البداية. يجب أن نصل إلى الدور نصف النهائي أولاً، وهو ما سيؤهلنا لكأس العالم"، صرح مادوجو.

"لهذا السبب قلنا إن ذلك سيكون هدفنا الأول. أما الهدف الثاني فهو الوصول إلى النهائي، لأنه يجب عليك الوصول إلى النهائي قبل أن تفكر في الاحتفاظ بالكأس."

بقلم أديبوي أموسو






