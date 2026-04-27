حصري: مايكابا ينتظر قرار الاتحاد النيجيري لكرة القدم بشأن تدريب منتخب النسور الطائرة، وسياسيا يرغب في تدريب منتخب تحت 23 عامًا

مايكابا يؤكد تقديم الطلب، لكن الاتحاد النيجيري لكرة القدم لا يزال صامتاً.

عبدو مايكابا، المدرب السابق لفريق ويكي توريستس، صرح حصرياً Completesports.com أنه لم يسمع أو يتلقى أي مراسلات رسمية من الاتحاد النيجيري لكرة القدم (NFF)، على الرغم من تقديمه طلبه بشكل صحيح لشغل وظيفة تدريب المنتخب الوطني النيجيري للرجال تحت 20 عامًا، النسور الطائرة.

كشف المدرب البالغ من العمر 61 عامًا، والذي سبق له تدريب فرق أكوا يونايتد، وبلاتو يونايتد، وكانو بيلارز، صباح يوم الاثنين أنه خلافًا للتقارير التي تشير إلى أنه تم تعيينه ليحل محل المدرب الحالي عليو زبيرو، لم يتم الاتصال به من قبل الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

"الحقيقة هي أنني قدمت أوراقي بشكل صحيح لوظيفة تدريب فريق النسور الطائرة، ولكن حتى الآن لم أسمع أو أتلق أي اتصال من الاتحاد النيجيري لكرة القدم في هذا الشأن"، صرح مايكابا لموقع Completesports.com.

"ما زلت أنتظر ردهم. لكن يجب أن أقول إنه لم يخبرني أحد بأي شيء عن الوظيفة."

سياسيا يستهدف العودة من خلال مهمة مع فريق تحت 23 عامًا

في غضون ذلك، يسعى سامسون سياسيا، المدرب السابق لفريق النسور الخضراء، إلى العودة إلى تشكيلة المنتخب الوطني بعد غياب طويل، حيث قدم طلبه لشغل منصب تدريب فريق تحت 23 سنة الأولمبي الشاغر.

مايكابا ليست وحدها مع اشتداد المنافسة

أصبح منصب مدرب فريق تحت 23 عامًا شاغرًا بعد رحيل المدرب السابق ساليسو يوسف، الذي تولى منصبًا إداريًا مع فريق كوتون إف سي، أحد فرق الدوري الممتاز في جمهورية بنين.

قاد سياسيا فريق نيجيريا تحت 23 عامًا إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 في بكين، الصين، وحصل على الميدالية الفضية.

كما يتنافس على منصب مدرب المنتخب الوطني للرجال تحت 23 عامًا مهاجم فريق النسور الخضراء السابق، دانيال أموكاشي.

بقلم ساب أوسوجي




