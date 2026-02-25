حصريًا: مونداي إيغوافون يكشف عن إصابته في الركبة التي أنهت مسيرته، وقلق نيجيريا بشأن كأس العالم 2026، والمزيد

أدلى مونداي إيغوافون، المدافع النيجيري السابق والشقيق الأكبر لأوغستين إيغوافون، بتصريح حصري لـ Completesports.com كيف أدت إصابة في الركبة لم تتم إدارتها بشكل صحيح إلى إنهاء مسيرته الواعدة مبكراً وحرمته من مكان في كأس الأمم الأفريقية عام 1984.

كما تحدث اللاعب الدولي السابق بصراحة عن مسار نيجيريا غير المؤكد نحو كأس العالم 2026، وألقى باللوم على الأداء الضعيف في التصفيات في المأزق الحالي الذي تعيشه البلاد.

مونداي إيغوافون: إصابة الركبة التي دمرت مسيرة واعدة

بدأ مونداي إيغوافون حديثه قائلاً: "كان ذلك خلال سلسلة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية (AFCON) عام 1984".

"في إحدى مباريات التصفيات ضد السنغال في لاغوس، تعرضت لإصابة في الركبة ونُقلت إلى المركز الطبي التابع للمعهد النيجيري للرياضة في لاغوس. وكان المدرب أديبوييغا أونيغبيندي مدرب نيجيريا في ذلك الوقت."

هذا كل ما في الأمر. لا أعتقد أنني تلقيت العلاج المناسب، وما زلت أعاني منه حتى اليوم. إذا راقبت طريقة مشيتي، ستلاحظ ذلك. هكذا غبتُ عن بطولة كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج. وفي النهاية، انتهت مسيرتي الكروية.

مونداي إيغوافون يتحدث عن حلمه القصير الأمد بالانضمام إلى المنتخب الوطني

أشار إيغوافون يوم الاثنين إلى أن مسيرته مع المنتخب الوطني كانت قد بدأت للتو في الازدهار قبل هذه النكسة المؤسفة.

"بعد كأس الأمم الأفريقية في ليبيا عام 1982، بدأت مسيرتي مع المنتخب الوطني. ولكن للأسف، وبينما كانت على وشك أن تزدهر، جاءت الإصابة وانطفأ النور."

"كان الأمر محزناً، لكن نعم، أعلم أنه كان بإمكاني التوقف عن لعب كرة القدم، سواء مع الإصابة أو بدونها."

كان مونداي إيغوافون ينتمي إلى جيل من اللاعبين النيجيريين الذين لعبوا بدافع الشغف وليس المكافأة المالية.

لم يشاركوا في البطولات الأوروبية ولم يحصلوا على مكافآت مالية تتناسب مع تفانيهم في اللعبة، ومع ذلك فقد وضعوا الأساس للشعبية الهائلة التي تحظى بها كرة القدم في نيجيريا اليوم.

مونداي إيغوافون يتحدث عن حالة عدم اليقين بشأن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

تحدث إيغوافون، المدرب المساعد الحالي لفريق أبيا كوميتس في الدوري الوطني النيجيري، على هامش مباراة المؤتمر الأول التي أقيمت يوم الأحد بين فريقي هارتلاند وأبيا كوميتس على ملعب دان أنيام في أويري، حيث قلب أصحاب الأرض تأخرهم إلى فوز بنتيجة 2-1.

وبالانتقال إلى وضع نيجيريا في كأس العالم 2026 لكرة القدم - التي ستستضيفها المكسيك والولايات المتحدة وكندا - أعرب إيغوافين عن قلقه بشأن تأخر القرار المتعلق بالمباراة الفاصلة بين القارات التي ستضم نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

جاء هذا الغموض عقب احتجاج نيجيريا لدى الفيفا على مزاعم إشراك جمهورية الكونغو الديمقراطية لاعبين غير مؤهلين. ومع اقتراب موعد المباراة الحاسمة بين القارات في مارس، لم يصدر الفيفا قراره بعد.

"الفيفا تملك زمام الأمور، سواءً في تناول البطاطا الحلوة أو في اتخاذ القرارات"، قال إيغوافون. "إنهم يفعلون ذلك مع أي شخص يريدون أن يقطعوا له، بغض النظر عن حجمه."

لم يتبق سوى أسابيع قليلة على المباراة النهائية بين القارات. شهر فبراير على وشك الانتهاء، ونحن الآن في شهر مارس. لا أعرف سبب التأخير، ولكن كما قلت، القرار بأيديهم. القرار لهم، ومتى وكيف يتخذونه هو أيضاً قرارهم.

نهج "فرق الإطفاء" في نيجيريا هو السبب — إيغوافون

اعترف المدافع السابق بأن نيجيريا ساهمت في مأزقها خلال سلسلة التصفيات.

"لكن بالنظر إلى الأمر، هل كنا جادين حقاً خلال التصفيات؟ كنا منشغلين بإهدار نقاط كان ينبغي لنا الحصول عليها. لو كنا جادين، لما كنا نخوض هذا السباق مع الزمن الآن."

"نحن نحب اتباع نهج فرق الإطفاء وهذا ما وضعنا في هذه الفوضى - أننا كـ "عملاق أفريقيا"، نجد أنفسنا الآن نختلط بفرق كان ينبغي أن تخاف منا منذ البداية."

من المحزن للغاية أننا فوتنا نهائيات كأس العالم السابقة في عام 2022، وما زلنا غير متأكدين من استضافتنا لنسخة 2026. المسؤولية تقع على عاتق الجميع. بصفتي مواطناً نيجيرياً وطنياً، أتمنى وأدعو أن يكون قرار الفيفا في صالحنا. ولكن إن لم يكن كذلك، فإن الغياب عن نهائيات كأس العالم لعامين متتاليين سيكون بمثابة ضربة قاضية لأنفسنا.

العائلة والخصوصية والجيل القادم

عندما سُئل مونداي إيغوافون عما إذا كان أي من أبنائه سيسير على خطاه في كرة القدم، اتخذ موقفاً حذراً.

"لا أحب إقحام عائلتي في المجال العام. ومع ذلك، فالأمر متروك لهم ليقرروا ما يريدون أن يصبحوا عليه في الحياة. دوري هو دعمهم وتشجيعهم"، هكذا قال.

"هناك شخص واحد أبدى اهتماماً. هل سيستمر؟ لا أعرف. إنها حياته ومستقبله - الخيار بين يديه. أياً كان قراره فهو مناسب لي."

بقلم ساب أوسوجي



