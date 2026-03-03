حصري: الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم - أوومي يحذر الأندية ويتعهد بعدم التسامح مطلقاً مع أي سلوك غير لائق في المراحل الأخيرة من الموسم

صرح ديفيدسون أوومي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، حصرياً Completesports.com أن هيئة الدوري تظل متيقظة كما الدوري الوطني لكرة القدم 2025/2026 يقترب الموسم من مرحلته الحاسمة.

مع تبقي عشر مباريات في جدول المباريات، أوضح أوومي أن إدارة الدوري النيجيري الممتاز، التي ظلت على اطلاع دائم بالأمور طوال الموسم، أكثر تصميماً على ضمان عدم وقوع أي حوادث غير مرغوب فيها في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية يكثف عمليات المراقبة مع اشتداد المنافسة على اللقب

قال أوومي، اللاعب الدولي النيجيري السابق، في حديثه مع موقع Completesports.com صباح الثلاثاء: "كل نادٍ يعرف القواعد وأننا (رابطة الدوري النيجيري الممتاز) لا نتنازل عن التزامنا الصارم باللوائح التي تحكم الدوري".

إما أن تلتزم بالقواعد أو ستتعرض للعقوبة وفقًا للأطر المحددة من قبل الدوري. نحن نراقب الوضع عن كثب.

"الجميع سعداء بأن الدوري يسير بسلاسة. لا نريد أي شيء يخالف ذلك. ولهذا السبب نراقب الأمور عن كثب مع دخول الموسم تدريجياً مرحلته الحاسمة."

أوومي: رابطة الدوري النيجيري الممتاز ستعاقب أي نادٍ يخالف القواعد

أكد أوومي مجدداً أن الالتزام بلوائح الدوري لا يزال أمراً غير قابل للتفاوض، مشدداً على أن أي نادٍ يثبت تورطه في سوء السلوك سيواجه العقوبات المناسبة.

أكد الجناح السابق لفريقي شاركس إف سي وإنوجو رينجرز، والذي أصبح فيما بعد المدير العام لنادي رينجرز، على ضرورة حماية نزاهة المنافسة بأي ثمن.

إدارة الدوري تستعد للكشف عن شركاء جدد، وتعزيز حضورها

على الرغم من اقتراب الموسم من نهايته، كشف أوومي أن إدارة الدوري النيجيري الممتاز تعمل على تأمين حوافز إضافية لزيادة جاذبية الدوري ووضوحه.

وأضاف أوومي: "نعمل على استقطاب المزيد من الشركاء لجعل الدوري أكثر وضوحاً وجاذبية. وفي الأسابيع المقبلة، سيسمع النيجيريون ويرون المزيد".

رفض الرئيس السابق للدوري النيجيري الممتاز (NPL) المنحل تقديم تفاصيل حول الشركاء المحتملين، لكنه أكد لأصحاب المصلحة أن التطورات الإيجابية وشيكة.

