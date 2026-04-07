حصري: "يجب أن تبدأ استعدادات منتخب النسور الخضراء لكأس العالم 2030 و2034 الآن" - بونفرير يُصرّح للاتحاد النيجيري لكرة القدم

صرح جو بونفرير، المدير الفني السابق لفريق سوبر إيجلز، حصرياً Completesports.com يجب على نيجيريا أن تتجاوز خيبة أملها من عدم التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 وأن تبدأ على الفور استعدادات جادة لنسختي 2030 و2034.

بونفرير، الذي قاد فريق نيجيريا تحت 23 عامًا، فريق الأحلام الأول الشهير، إلى ميدالية ذهبية تاريخية في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1996 في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة - وهي المرة الأولى والوحيدة التي حققت فيها دولة أفريقية هذا الإنجاز - حث الاتحاد النيجيري لكرة القدم على وضع الهياكل اللازمة لضمان عودة النسور الخضراء إلى الساحة العالمية.

يجب على النسور الخضراء تجاوز خيبة أملهم في كأس العالم 2026

"يجب على منتخب النسور الخضراء أن يتجاوز خيبة أمل كأس العالم 2026. يجب أن يبدأ الاستعداد لكأس العالم 2030 و2034 الآن"، هذا ما قاله بونفرير خلال المقابلة يوم الاثنين.

اقرأ أيضا: حصري: النسور الخضراء - تحليل الوجوه الجديدة؛ أوتيل، سور، فرنانديز

"ليس من الجيد أن لا تشارك نيجيريا في كأس العالم 2026. هذا ليس جيداً للاعبين، وليس جيداً لنيجيريا، وليس جيداً لأفريقيا."

يجب استخلاص العبر - لا يمكن لمنتخب النسور الخضراء تحمل تكرار الإخفاقات

يجب على الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن يتعلم من الأخطاء التي أدت إلى غياب نيجيريا عن كأس العالم 2026. وعليه تصحيحها والتخطيط بشكل صحيح لعام 2030، بدءاً من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

"هناك العديد من اللاعبين النيجيريين الموهوبين في أفضل الأندية الأوروبية، وسيكون من المؤسف أن يغيبوا عن ثلاث بطولات كأس عالم متتالية."

يجب على نيجيريا أن تقود أفريقيا مجدداً - بونفرير

أكد بونفرير، الذي قاد أيضاً منتخب النسور الخضراء إلى الميدالية الفضية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2000، على ضرورة استعادة نيجيريا لمكانتها القيادية في كرة القدم الأفريقية.

"نيجيريا عملاق في أفريقيا. يجب أن تتصدر كل شيء، وخاصة كرة القدم، لأنها تمتلك بعضًا من أفضل المواهب في القارة."

"ليس من الجيد أنهم غابوا عن كأس العالم في عامي 2022 و2026، والآن نتحدث بالفعل عن عام 2030. يجب عليهم إصلاح أوضاعهم الداخلية."

يحتاج ملعب كأس العالم إلى طاقة وإبداع النسور الخضراء

"العالم يريد أن يرى نيجيريا في كأس العالم. الجماهير تعشق الطاقة والجاذبية التي يجلبها النيجيريون إلى البطولة."

اقرأ أيضا: لاوال: يحتاج منتخب النسور الخضراء إلى المزيد من المنافسين الأقوياء في المباريات الودية

"لطالما استمتع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالأجواء التي يخلقها النيجيريون في كأس العالم. العالم يتطلع دائماً لرؤيتهم مرة أخرى."

لقد رأينا ذلك في دورة الألعاب الأولمبية عام 1996 في أتلانتا. العالم لم ينسَ. في عام 1994، كان العالم متحمساً لنيجيريا. وتكرر الأمر نفسه في أعوام 1998 و2002 و2010 في جنوب إفريقيا، ومرة ​​أخرى في عام 2014.

"اندفع الناس لشراء تذاكر مباريات منتخب النسور الخضراء. والآن يتساءل العالم: أين نيجيريا؟"

لا يجب أن تغيب المواهب النيجيرية عن الساحة العالمية مرة أخرى — بونفرير

أين يلعب أفضل اللاعبين النيجيريين في أكبر الأندية والدوريات في العالم؟

واختتم بونفرير قائلاً: "يجب على الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن يتحرك الآن لتصحيح الأمور. لا يزال هناك وقت كافٍ للاستعداد بشكل صحيح لكأس العالم 2030 وحتى 2034".

بقلم ساب أوسوجي



