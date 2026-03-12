حصري: احتجاجات منتخب النسور الخضراء: تأجيل الفيفا لقرارها قد يعني عدم وجود قضية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية - بونفرير

صرح المدرب النيجيري السابق جو بونفرير حصرياً Completesports.com قد يشير تأخير الفيفا في إصدار حكم بشأن الالتماس البارز الذي قدمه الاتحاد النيجيري لكرة القدم (NFF) بشأن مزاعم إشراك منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم لاعبين غير مؤهلين خلال مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 إلى أن الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية لم تجد أي شيء ذي أهمية في الشكوى.

تحدث الهولندي البالغ من العمر 79 عاماً، والذي قاد نيجيريا للفوز بالميدالية الذهبية في كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا عام 1996، يوم الأربعاء من منزله في هولندا.

احتجاجات منتخب النسور الخضراء: بونفرير جو يشكك في تأجيل الفيفا

قال بونفرير: "أعتقد أن الفيفا لم تجد أي مخالفات من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية في العريضة. قد يكون هذا هو السبب في أنهم ما زالوا يحققون".

اقرأ أيضا: ما زلنا ننتظر قرار الفيفا — رئيس المجلس الوطني للرياضة، ديكو

يعتقد الخبير التكتيكي المخضرم، الذي ساعد نيجيريا أيضاً في الحصول على الميدالية الفضية في كأس الأمم الأفريقية عام 2000، أن الهيئة العالمية قد أتيحت لها فرصة كافية لإتمام مراجعتها.

وأضاف: "وإلا، فأعتقد أن الوقت كافٍ تمامًا للفيفا للتحقيق في الادعاء والتوصل إلى حكم".

الجدول الزمني قبل مباراة الملحق الحاسمة لكأس العالم

من المقرر أن تقام المباراة الفاصلة بين القارات في المكسيك في الفترة من 23 إلى 31 مارس 2026، على أن تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026 في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

يعتقد بونفرير أن الصمت المطول من جانب الفيفا قد يشير إلى أن القضية قد لا تصب في مصلحة نيجيريا.

وأوضح قائلاً: "إن استمرار الفيفا في التحقيق في احتجاجات نيجيريا حتى الآن قد يدل على أنهم لم يروا أي خطأ في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

"وإلا، أعتقد أن الوقت كافٍ لهم لحل المسألة وإصدار حكمهم حتى تنتهي القضية."

اقرأ أيضا: تبددت آمال منتخب نيجيريا في الفوز بكأس العالم 2026 بعد تأكيد الفيفا استضافة جمهورية الكونغو الديمقراطية لبطولة الملحق.

"لكن التزام الصمت - أو بالأحرى مواصلة التحقيق - قبل أقل من أسبوعين من انطلاق المباراة النهائية قد يعني أنهم لم يجدوا أي خطأ في جمهورية الكونغو الديمقراطية."

بونفرير يحذر النسور الخارقة من أنهم لا يستطيعون

تحمل غياب آخر عن كأس العالم

أكد المدرب النيجيري السابق أن الغياب عن كأس العالم مرة أخرى سيكون خيبة أمل كبيرة لكرة القدم النيجيرية.

وقال بونفرير: "لن يكون من الجيد أن يغيب منتخب النسور الخضراء عن نهائيات كأس العالم 2026 بعد أن فشل في التأهل لكأس العالم 2022".

تاريخ بونفرير الطويل مع فريق النسور الخضراء

عمل بونفرير كمساعد مدرب لكليمنس ويسترهوف عندما فازت نيجيريا بالميدالية الفضية في كأس الأمم الأفريقية 1990 في الجزائر، والميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية 1992 في السنغال، والميدالية الذهبية في كأس الأمم الأفريقية 1994 في تونس.

كما كان جزءًا من الطاقم الفني لمنتخب النسور الخضراء في كأس العالم لكرة القدم 1994 في الولايات المتحدة، وهي أول مشاركة لنيجيريا في البطولة.

بقلم ساب أوسوجي



