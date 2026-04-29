حصري: ويليام أوسولا - هل يستطيع مهاجم نيوكاسل الصاعد حل لغز خلافة منتخب النسور الخضراء؟

يتناول هذا المقال ظهور مهاجم نيوكاسل، ويليام أوسولا، كأحد الخيارات المتاحة في هذا الوقت الذي لا يشهد فيه هجوم النسور الخضراء تقدماً في السن.

لا يزال فيكتور أوسيمين (27 عامًا) لاعبًا عالميًا من الطراز الرفيع، لكنه هو وتايو أوونيي (27 عامًا) وبول أونواتشو (31 عامًا) إما في أواخر العشرينات أو أوائل الثلاثينات من العمر. يُعتبر أوسيمين، بفضل جاذبيته الكبيرة وكونه اللاعب المفضل في مركز رقم 9، في ذروة عطائه، ولديه القدرة على الاستمرار في اللعب على هذا المستوى في المستقبل المنظور.

مع ذلك، ورغم بلوغهم ذروة أدائهم، فقد خسر منتخب النسور الخضراء فرصة التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي. وبحلول بطولة كأس العالم القادمة، سيكون جميع اللاعبين قد بدأوا يقتربون من نهاية مسيرتهم الكروية. والسؤال المطروح الآن هو: "من سيخلفهم؟"

للإجابة على هذا السؤال، اتبع الاتحاد النيجيري لكرة القدم نهجاً مألوفاً مع تغيير الاسم. إذ يقوم بتحديد المواهب المولودة في أوروبا من أصول نيجيرية، ويفتح باب المفاوضات معها، أملاً في انتقالها إلى الاتحاد. أحياناً يكون الأمر ناجحاً، كما حدث مع أديمولا لوكمان، وأحياناً أخرى يتلاشى بهدوء كما حدث مع برايان إيدوو.

آخر اسم في القائمة هو ويليام أوسولا. ربما تتذكرونه بحنين كمشجع لمانشستر يونايتد، إذ أنه سجل الهدف الذي ألحق بالمدرب المؤقت مايكل كاريك أول هزيمة له مع الشياطين الحمر.

كشفت مجلة "تيبسبلاديت" الرياضية الدنماركية، عبر الصحفي فرزام أبو الحسيني، أن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم تواصل مع أوسولا عبر جهازه الفني لإقناعه بالانتقال من الدنمارك. وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ يُقدم فيه أوسولا أداءً تهديفياً رائعاً.

ستغيب الدنمارك، مثل نيجيريا، عن كأس العالم، لذا من المتوقع أن يلعب هذا الأمر دورًا محدودًا في القرار. في هذا المقال، يُحلل ألي فيسومادي من موقع Completesports.com أداء ويليام أوسولا، مُستعرضًا ما يُقدمه، والأهم من ذلك، كيف يُناسب خطط منتخب النسور الخضراء.

يلعب أوسولا (22 عامًا) حاليًا مع فريق نيوكاسل يونايتد (ماغبايز) في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد أعرب عن رغبته في تمثيل منتخب وطني في منشور نشرته صحيفة تيبسبلاديت عام 2022. وقد أشاد به مدرب الدنمارك برايان ريمر إشادة بالغة ووصفه بأنه موهبة استثنائية من الطراز الرفيع، وأن أسلوبه في الضغط على الخصم ممتاز للغاية.

أشار ريمر أيضًا إلى أن أوسولا يتحرك بسرعة مذهلة ويجيد تغيير مجرى المباريات. وتشير التقارير إلى أن المنتخب الدنماركي استدعاه، لكن الدنمارك لن تلعب مباريات دولية حتى 24 سبتمبر، مما يمنح الاتحاد الدنماركي لكرة القدم حوالي خمسة أشهر لإقناعه بالانضمام.

وُلد ويليام أوسولا لأب نيجيري وأم دنماركية. مثّل الدنمارك على مستوى الشباب، لكنه لم يشارك بعد مع المنتخب الأول. في 24 أبريل، انتشر خبرٌ مفاده أن الاتحاد النيجيري لكرة القدم تواصل مع ويليام أوسولا لإقناعه، وهو موهبة دنماركية الأصل، بتمثيل منتخب بلاده الأم.

يرى الاتحاد النيجيري لكرة القدم هذه الخطوة كجزء من خططه لإعادة بناء منتخب النسور الخضراء للمستقبل. ولعلكم تذكرون نجاحه الأخير مع حارس مرمى ريكسهام، آرثر أوكونكو (24 عامًا). يقع كلا اللاعبين ضمن فئة عمرية معينة، مما يدل على أن الاتحاد يحرص على اختيار اللاعبين بعناية.

في حال قيام ويليام أوسولا بالانتقال، فقد يكون اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مرشحًا لأول استدعاء له قبل بطولة كأس الوحدة الشهر المقبل، بالإضافة إلى المباريات الودية ضد بولندا والبرتغال في وقت لاحق من شهر يونيو.

تُظهر بيانات موسم ويليام أوسولا في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26 بوضوح نقاط قوته وضعفه. فخلال 638 دقيقة (20 مباراة، 4 منها كأساسي)، سجل 4 أهداف. يتميز أوسولا بفعاليته الهجومية، خاصة داخل منطقة الجزاء، لكن تأثيره الإبداعي محدود.

تشير البيانات إلى أن نقاط قوة أوسولا تكمن في إنهاء الهجمات، واقتناص الفرص، والضغط العالي. إلا أنه لا يشكل تهديدًا كبيرًا في الكرات الهوائية، كما أنه لا يجيد صناعة الفرص لزملائه. وقد كانت مشاركة أوسولا محدودة في مجريات اللعب هذا الموسم.

يُعدّ معدل تحويل تسديدات أوسولا إلى أهداف استثنائيًا، ويتفوق باستمرار على مقاييس الأهداف المتوقعة. وفي منطقة وسط الملعب داخل منطقة الجزاء، تُصنّف قدرته على إنهاء الهجمات بأنها رائعة مقارنةً بمهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز الآخرين.

دفاعيًا، يُعدّ أوسولا لاعبًا مميزًا. فإلى جانب الضغط العالي، يتفوق أيضًا في استعادة الكرة. يتميز بكثافة دفاعية استثنائية داخل منطقة جزاء الخصم، وهو أمر نادر بالنسبة للمهاجمين. صحيح أن أوسولا لا يكثر من المراوغة، لكنه نادرًا ما يفقد الكرة.

يتمتع أوسولا بقدرة رائعة على الاحتفاظ بالكرة، سواء في المناطق الدفاعية أو الهجومية، وخاصة في المناطق الوسطى أمام منطقة الجزاء. حتى الآن، لا يتناسب أسلوبه مع دور المهاجم الجناح. تشير إحصائياته إلى أنه مهاجم بارع يضغط بقوة، لكنه يحتاج إلى زملائه لخلق الفرص له. سنرى لاحقًا كيف يقارن أوسولا بمهاجمي نيجيريا الحاليين.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet نيوكاسل المتحدة 2.622 1xbet X تعادل 3.71 1xbet برايتون وهوف البيون 2.744 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء برايتون أكثر من 0.5 هدف سجل برايتون أكثر من 0.5 هدف في 8 من آخر 10 مباريات خارج أرضه. برايتون أقل من 1.5 هدف في آخر خمس مباريات خارج أرضهم ضد نيوكاسل يونايتد، سجل برايتون أقل من 1.5 هدف. برايتون يسجل أولاً سجل برايتون الهدف الأول في 6 من آخر 8 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويليام أوسولا (نيوكاسل) ضد فيكتور أوسيمين (غلطة سراي)

المقارنة بين أوسولا وأوسيمين متوقعة. يتفوق أوسيمين عليه بشكل واضح في صناعة اللعب، والاحتفاظ بالكرة، والتهديدات الهوائية، وجودة التحركات، والضغط. مع ذلك، لا يخلو أوسولا من نقاط قوته. فقدرته الممتازة على اقتناص الفرص وإنهاء الهجمات ببراعة تجعله خطراً داهماً أمام المرمى، متفوقاً بذلك على أوسيمين في هذا الجانب.

على الرغم من أن كلا اللاعبين يمكن اعتبارهما مهاجمين فعالين، إلا أن خبرة أوسيمين بالإضافة إلى أسلوب لعبه الشامل تمنحه الأفضلية، مما يشير إلى أنه لاعب هجومي أكثر تكاملاً في هذه المرحلة من مسيرتهما.

إذا تبادلا الأدوار في نادييهما، فإن براعة أوسولا في تسجيل الأهداف تجعله أصلاً أكثر قيمة بشكل مباشر، لكنه سيحتاج إلى العمل على مشاركته ومساهماته في الفريق لتحقيق أقصى قدر من فعاليته.

ويليام أوسولا (نيوكاسل) - بول أونواتشو (طرابزون سبور).

لا يختلف هذا التحليل المقارن كثيرًا عما لاحظناه سابقًا. مرة أخرى، من المرجح أن يكون أوسولا المهاجم الأكثر فعالية من حيث الحركة والإنهاء. أما بول أونواتشو فيتفوق في الكرات الهوائية والقدرة على الاحتفاظ بالكرة.

رغم أن أوسولا أظهر مهارة جيدة في الجري ويُجيد الضغط على الخصم، إلا أن أونواتشو يتمتع بخبرة كبيرة. وعندما يتعلق الأمر بالمشاركة في اللعب ودعم زملائه، فإن أونواتشو يُضاهيه إلى حد ما في هذه الجوانب. قد تجعل قوة أونواتشو البدنية وخبرته منه إضافة قيّمة في المواقف التي تتطلب ذلك.

ويليام أوسولا (نيوكاسل) – تايو أوونيي (نوتنجهام فورست).

هذا الموسم، تتشابه أرقام ويليام أوسولا وأونيي إلى حد كبير. من بين جميع المهاجمين الذين تمت مقارنتهم، يلعب كلاهما حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. لسوء الحظ، أثرت معاناة أوونيي مع نوتنغهام فورست بشكل كبير على أرقامه، وهذا هو الموسم الذي يُتوقع أن يكون فيه في أوج عطائه، مما يجعل الأمر أكثر إثارة للقلق.

على الرغم من أن أداء كليهما متوسط ​​في الاحتفاظ بالكرة وتقاربهما في التهديد بالكرات الهوائية، إلا أن أوسولا يمتلك إمكانات أكبر مقارنةً بأونيي. يُؤهله سجله ليكون مهاجمًا واعدًا للمستقبل، بينما يُظهر أوونيي مهارات أكثر شمولية، ما قد يُفيد فريقًا يحتاج إلى صانع ألعاب وخبرة. كما يتميز أوونيي بجودة تحركات أفضل.

مع اختتام هذا المقال، دعونا نُلقي نظرة سريعة على استراتيجية الاتحاد النيجيري لكرة القدم في استقطاب اللاعبين. من الطبيعي أن لا يمر اللاعبون المحليون بنفس دورة التطور التي يمر بها اللاعبون الأجانب، لكن تغيير الولاء ليس استراتيجية ناجحة دائمًا. يشير عمر أوسولا وإمكاناته التطورية إلى أنه قد يتفوق على الخيارات الثلاثة جميعها في المستقبل إذا واصل صقل مهاراته، ولكن الآن حان وقت التفكير في اعتبارات أوسع.

عندما انتقل أديمولا لوكمان من إنجلترا إلى نيجيريا عام 2022، كان يبلغ من العمر 24 عامًا آنذاك، أي أكبر من أوسولا الآن. وكان قد لعب بالفعل في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون وفولهام وليستر. كان تأثير لوكمان فوريًا. ففي كأس الأمم الأفريقية 2023، سجل ثلاثة أهداف، من بينها هدفان في دور الـ16، وقدم أداءً إبداعيًا مميزًا كمهاجم متأخر. جمع لوكمان بين الإبداع والقدرة على إنهاء الهجمات.

يكمن الفرق الرئيسي بين لوكمان وأوسولا في تعدد الأدوار. يستطيع لوكمان اللعب على الأطراف، وصناعة الفرص، والتسجيل. أما أوسولا، بحسب تقريره، فيتألق بشكل أساسي كلاعب داخل منطقة الجزاء فقط. وهذا ما يجعل من الصعب دمجه في منظومة تعتمد بالفعل على أوسيمين كلاعب محوري.

اختار برايان إيدوو تمثيل نيجيريا قبل كأس العالم 2018 بعد شعوره بالتجاهل من قبل المنتخب الروسي. كان خيارًا طبيعيًا في مركز الظهير الأيسر، وهو مركز كان المنتخب بحاجة ماسة إليه آنذاك. شارك أساسيًا في مباراتين من دور المجموعات، ثم تراجع مستواه تدريجيًا، وفي غضون عام، استُبعد من التشكيلة.

كانت آخر مباراة لبريان إيدوو مع منتخب نيجيريا (النسور الممتازة) مباراة ودية ضد أوغندا انتهت بالتعادل السلبي. وبالنظر إلى الماضي، كان تراجع مستوى إيدوو مرتبطًا بشكل أساسي بمستواه، وبمجرد أن وجد المدرب جيرنوت روهر خيارات أفضل في اللاعبين جاميو كولينز وزيدو سانوسي، انتهت مسيرته الدولية.

كما هو الحال مع آرثر أوكونكو، فإن تغيير أوسولا وحده لا يضمن شيئاً. إذا لم يتمكن من التفوق على أوسيمين أو أوونيي أو حتى صادق عمر في حال كان لائقاً بدنياً، فسيلعب دقائق أقل مع مرور الوقت حتى يفقد مكانه في التشكيلة الأساسية.

ولموازنة الأمور، فإن ما يمتلكه ويليام أوسولا حاليًا مثير للإعجاب، والاتحاد النيجيري لكرة القدم يدرك جودته أيضًا. علاوة على ذلك، فهو لا يزال صغير السن، ولديه القدرة على التطور بشكل كبير ليصبح مهاجمًا فذًا.

إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن ملفه الشخصي يشير إلى أنه قد يكون ورقة رابحة من على مقاعد البدلاء، خاصة مع اقتراب كأس الأمم الأفريقية 2027، ورغبة هذا الجيل الذهبي في إنهاء انتظارهم للحصول على لقب كبير.



