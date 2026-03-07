إيزي يتحدث عن فوز أرسنال الصعب على مانسفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعرب إيبيريتشي إيزي عن ارتياحه بعد أن تمكن أرسنال من تجاوز مانسفيلد بصعوبة في مباراتهما ضمن الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

تغلب فريق ميكيل أرتيتا على مضيفه بنتيجة 2-1 ليحجز مكانه في ربع النهائي.

منح نوني مادويكي التقدم لأرسنال قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

تعادل مانسفيلد في الدقيقة الخمسين عن طريق البديل ويل إيفانز.



اقرأ أيضا:أرسنال يتغلب على مانسفيلد ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

سجل إيزي هدف الفوز لفريق أرسنال في الدقيقة 66.

"أنا سعيد بتسجيل الهدف. كانت لدي المساحة والفرصة للتسديد. لذلك انتهزتها"، هكذا قال اللاعب الدولي الإنجليزي بعد المباراة.

"لقد كانت بيئة صعبة للعب فيها. لكننا فعلنا ما كان علينا فعله وتأهلنا إلى الدور التالي وهو الأمر المهم."

"نحن نعمل بجد ونركز على العملية. وإلا فلن نصل إلى هدفنا. نحن نعمل بجد ونبذل قصارى جهدنا للفوز بجميع الألقاب المتاحة."



