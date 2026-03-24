إيزي سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب مشكلة في ربلة الساق

أفادت التقارير أن إيبيريتشي إيزي سيغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريباً بسبب إصابة في ربلة الساق. Completesports.com.

تعرض إيزي للإصابة خلال مباراة أرسنال ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

تسببت الإصابة في غيابه عن مباراة كأس كاراباو التي خسرها فريقه أمام مانشستر سيتي يوم الأحد، وانسحابه من تشكيلة المنتخب الإنجليزي الأخيرة.

وفقًا بي بي سيقد يغيب لاعب خط الوسط الهجومي لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.

صرح ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن إيزي سيخضع لفحص بالأشعة هذا الأسبوع لتحديد مدى الإصابة.

سيشكل رحيل إيزي ضربة قوية لأرسنال في سعيهم للفوز بثلاثة ألقاب، مع وجود مباريات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي في الأفق.

سيواجه فريق أرسنال فريق ساوثهامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فترة التوقف الدولي.



